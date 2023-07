El Partido Popular garantiza que Vitoria será la conexión de la Y vasca con Pamplona

VITORIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Álava, Javier de Andrés, ha posicionado a su formación política como "la única alternativa" para los votantes "desorientados del PNV". "El votante del PNV está desorientado porque su partido vota lo mismo que EH Bildu y Podemos, y eso le desconcierta. El PNV ha perdido su personalidad y las fuerzas que representan a Álava coinciden en todo. Votan todas las leyes ideológicas y económicas de PSOE y Podemos tan cómodamente", ha manifestado.

De Andrés y el candidato del PP al Senado por Álava, Iñaki Oyarzabal, han realizado un desayuno informativo, este jueves en Vitoria-Gasteiz, ante el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 23 de julio.

"Ahora hay cuatro diputados por Álava que votan lo mismo y eso no atiende a la realidad del Territorio. No creo que en Álava no haya un rechazo muy grande a la 'ley del sí es sí', la ley 'trans', o que se sienta identificada con las leyes de presupuestos", ha expuesto De Andrés, para posicionar al PP como alternativa a la situación actual.

Por otra parte, el candidato popular ha señalado que esta legislatura "ha ido muy mal" para Álava. "Antes el PNV alardeaba de lo que conseguía en los presupuestos de Madrid. En esta legislatura, se han paralizado los proyectos y las inversiones al TAV y solo ha traído a Vitoria un centro de refugiados, que conlleva un modelo de macrocentro que es un sistema que sabemos que no va a funcionar, al ser lo contrario que necesita un centro de integración", ha desdeñado.

De Andrés ha destacado que el País Vasco está "en decadencia" al pasar de "una economía real a otra subsidiada y dependiente de las ayudas públicas que no genera riqueza, sino empobrece al conjunto de la sociedad". "El País Vasco es lo que es no por subvenciones públicas, sino por una conducta del esfuerzo a la hora de hacer las cosas. Eso se está perdiendo y lo queremos recupera", ha añadido.

TAV POR VITORIA

Por su parte, Oyarzabal ha subrayado algunos de los proyectos que quieren impulsar en el territorio alavés. "Uno de los compromisos más importantes es acelerar la llegada del TAV a Vitoria como nexo de unión con Pamplona y un Gobierno del PP es la única garantía para que esto sea así", ha asegurado.

Asimismo, Oyarzabal ha destacado la intención del PP por "reabrir oficinas de la seguridad social para acercar a la ciudadanía a la Administración, eliminar la cita previa obligatoria, implantar la cita presencial y recuperar la economía para ayudar a las familias que lo están pasando peor".

"El PP quiere llevar la voz de los alaveses a Madrid, tras cuatro años en blanco, y unir a todos los que quieren un Gobierno que dé

certezas y sepa gestionar, luche contra la okupación, baje los impuestos para ayudar a las familias ante la subida de precios e hipotecas, mejore la educación y solucione el problema de la vivienda para que volvamos a la normalidad", ha agregado.

DE MIGUEL

Preguntado por la entrada en prisión este jueves del ex diputado foral Alfredo de Miguel, Oyarzabal ha recriminado que "el PNV ha actuado de manera injustificada durante 10 años, protegiendo a corruptos, garantizando sus sueldos públicos y ascendiéndoles dentro de las administraciones públicas".

"Se ha tratado de proteger a los corruptos y se ha tratado de evitar que entren en prisión. Buena parte de las personas del PNV que estaban por ahí, vieron y callaron y siguen en puestos de responsabilidad en las distintas administraciones de Álava y Euskadi", ha añadido.

El presidente del PP en Álava ha garantizado que si el PP gobierna en Madrid "se van a modificar las leyes para que ningún Gobierno pueda indultar a corruptos".