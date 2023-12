De Andrés (PP) asegura que PNV, PSE, EH Bildu y Podemos "venden lo mismo" al ser "marcas de un mismo producto"

Dice que "sorprende la euforia de PNV" que "vive en un mundo de propaganda sin autocrítica" aunque en Euskadi "las cosas no van bien"



BILBAO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha indicado que PNV, PSE, EH Bildu y Podemos representan "marcas de un mismo producto" que "venden exactamente lo mismo". "Se disputan entre ellos el liderazgo, pero son lo mismo", ha considerado.

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, De Andrés ha realizado un balance político del año 2023 y se ha referido, entre otras cuestiones, a la moción de censura celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Pamplona y al nombramiento de Joseba Asiron como nuevo alcalde.

Por otro lado, ha considerado que "sorprende" la "euforia" que, a su juicio, muestra el PNV, formación que vive "en un mundo de propaganda sin autocrítica", a pesar de que en Euskadi "las cosas no van bien".

Según ha denunciado, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se aplica en Euskadi una "política de izquierdas" que ha acarreado que los vascos sean quienes más han sufrido "la mayor pérdida de poder adquisitivo" en el conjunto del Estado.

Asimismo, ha incidido en que no se ha recuperado el PIB que había con anterioridad a la covid-19 y ya no se es la Comunidad con menor desempleo del Estado. "Perdemos peso en la economía española... hay una mala gestión y las cosas no van bien", ha advertido.

Tras censurar también la "pérdida en formación educativa" que padecen los alumnos vascos, ha lamentado que la nueva ley de Educación "ahonda y profundiza en los defectos que nos han llevado a esta situación".

De Andrés, que ha incidido en el "mal uso" que se hace de la autonomía y la capacidad normativa, ha calificado de "muy malo" el saldo de gobierno de PNV y PSE. Por ello, ha defendido que la única alternativa en el País Vasco es la representada por el PP ya que el resto de "marcas" forman parte de una "fórmula cuatripartita".

"Se ponen de acuerdo en el Congreso, ayer en Pamplona y pretenden hacerlo en el País Vasco. Hay un cuatripartito que son distintas marcas de un mismo producto, PNV, PSE, EH Bildu y Podemos, que venden exactamente lo mismo. Es una estrategia comercial", ha indicado.

En este contexto, ha enmarcado también el brindis realizado este jueves en el Ayuntamiento de Bilbao entre todas las formaciones, salvo el Partido Popular.

"Brindan con champán... ¿tienen que celebrar que seamos los últimos en recuperar el poder adquisitivo, que perdamos peso en la economía española y no seamos la Comunidad con menos desempleo? ¿Eso merece un brindis? Me parece que brindan porque ese cuatripartito aspira a reeditar su posición. Se disputan entre ellos el liderazgo pero son lo mismo", ha insistido.

ELECCIONES VASCAS

Por otro lado, ha considerado que las próximas elecciones autonómicas de 2024 suponen "una oportunidad" para "mejorar" el futuro de los vascos. Así, ha confiado en que el PP mejore sus resultados y vuelvan a ser "muy útiles en la política vasca".

En esta línea, y en relación a la confección de las próximas listas electorales, De Andrés ha asegurado que el PP "todavía no está en esa fase".