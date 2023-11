De Andrés (PP) cree que el PNV "finge negociar", pero apoyará a Sánchez a cambio de seguir liderando el Gobierno Vasco

Afirma que el PSOE "va a rescribir" la Constitución "para decir que la soberanía Nacional reside en Waterloo"



BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP por Álava y próximo presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, ha asegurado que su objetivo es ofrecer "centralidad" en Euskadi ante un PNV "en la órbita de la izquierda radical", y ha considerado que los jeltzales ahora "fingen negociar", pero apoyarán la investidura de Pedro Sánchez a cambio de seguir liderando el Gobierno Vasco, con el respaldo del PSE-EE, en caso de que EH Bildu gane las próximas elecciones autonómicas de 2024.

En una entrevista concedida a la Cope, recogida por Europa Press, de Andrés ha señalado que el próximo sábado dará el paso para presidir el PP vasco "con muchísima ilusión y ganas".

"El Partido Popular del País Vasco ha hecho un trabajo muy importante y muy bien hecho. Ha hecho una defensa ética de elementos tan importantes como la libertad y, por supuesto, los derechos fundamentales en su conjunto, y eso no lo vamos a dejar de hacer, no vamos a cambiar de discurso", ha apuntado.

También pretenden "atender las nuevas circunstancias" porque "hay una radicalización de la política y de la izquierda española, como consecuencia la irrupción de Podemos, de la integración de Bildu y ERC a la gobernabilidad de España, y eso ha situado al PSOE, al PNV y a Junts en esa órbita de la izquierda radical".

"Ante esa aproximación del PNV, que vota ahora con Bildu y con Podemos, las leyes de Irene Montero y la política económica del presidente Sánchez, el PP vasco tiene que ofrecer con mucha intensidad una alternativa centrada, frente a una radicalización en todos los órdenes", ha asegurado.

A su juicio, "hay otra sociedad vasca que está disconforme con esto porque perjudica especialmente al País Vasco esta línea económica, que va contra la productividad, del compromiso con el trabajo y con el esfuerzo". "Ahí es donde tenemos que estar muy especialmente en esta nueva etapa", ha subrayado.

Javier de Andrés ha remarcado que el PNV "está en la órbita de la izquierda". "Esto es algo que igual se percibe como sorprendente, pero la realidad es que esto viene siendo así hace mucho tiempo", ha manifestado.

En su opinión, en Euskadi el PNV "siempre ha estado mirando a la izquierda para pactar y formar gobiernos, y eso se nota en la tendencia económica y social de Euskadi, que en este momento tiene un abanico social asombrosamente muy de izquierdas, cosa que no había sucedido en el País Vasco".

En este sentido, ha dicho que "el esfuerzo del PNV por estigmatizar a y por demonizar a la derecha, ha constituido una sociedad vasca que realmente es punta de lanza de la izquierda en España en este momento".

OTEGI, POSIBLE CANDIDATO A LEHENDAKARI

De Andrés ha admitido que "una preocupación" que tienen "todos" ahora mismo es que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sea candidato a lehendakari en las próximas elecciones vascas de 2024 y pueda tener opciones de ganar los comicios.

El futuro presidente del PP vasco ha dicho que esto sería "desagradable de ver" y supone "una decepción que una persona de esas características consiga ese apoyo electoral".

"Pero, a su vez, tengo que decir que el pacto que se está suscribiendo ahora, en el que el PNV finge negociar cosas, las tiene ya acordadas con el Partido Socialista y consiste en que ahora el PNV apoya a Sánchez, y luego el PSE-EE apoya al PNV", ha añadido, en alusión a la conformación del próximo Gobierno vasco aunque EH Bildu pueda ser la fuerza mayoritaria.

A su entender, de esta forma, el lehendakari seguirá siendo un jeltzale en base a la coalición PNV-PSE, "que es muy fuerte y que ha comprometido al PNV en lo que se está viendo en el Congreso".

Sobre sus posibles resultados en los comicios vascos, ha lamentado que los electores del PP se desmovilicen en autonómicas porque "no se sienten comprometidos". Por ello, quiere transmitir que "es muy importante votar en las elecciones vascas porque la abstención afecta particularmente al centro derecha español en el País Vasco".

POLÍTICAS ECONÓMICAS DE SÁNCHEZ

Para Javier de Andrés, las políticas económicas de Sánchez "conducen todo al gasto público y no a la inversión, y eso es demoledor" para Euskadi, una comunidad "que se dedica al desarrollo y la generación de actividad económica".

En su opinión, "la política de izquierdas tiene sus efectos" en Euskadi, aunque tenga "capacidad económica propia". "Hay una serie de decisiones que también nos afectan en materia de mercado español y en materia de inversiones, que nos han conducido a una mala situación", ha insistido.

En caso de que el PP pudiera obtener unos buenos resultados y el PNV precisara de su apoyo, ha dicho que eso significaría que los jeltzales tendrían que hacer "un giro muy importante". "Yo quiero que la política vasca se centre porque llevamos mucho tiempo en una línea de liderazgo de una izquierda radical. Lo vemos en los presupuestos, en las decisiones que se toman, que son muy populistas, y muchas de ellas incluso se adoptan antes de que lo haga Sánchez", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que haya "muchas subvenciones para fidelizar el voto" porque "la política del PNV es muy clientelar". "Yo, en la medida que pueda, voy a utilizar la fuerza del PP para centrar la política vasca", ha resaltado.

Para el próximo presidente del PP vasco, en Euskadi "se está perdiendo esa cultura del esfuerzo y del trabajo". "Prueba de ello es que estamos acumulando en el País Vasco más de la mitad de las huelgas de España y es a lo que nos ha llevado la política del PNV", ha destacado, para recordar que también es la comunidad con "más absentismo laboral". "Así que, luego, la sanidad y la educación aquí son las más caras, pero dejan de ser las mejores porque se están gestionando las cosas muy mal", ha mantenido.

Asimismo, cree que el PNV no modificará su postura hasta que la ciudadanía vasca "le ponga en su sitio" en unas elecciones, le transmitan que no creen en la política que ahora desarrollan los jeltzales, y opten por "una solución centrada que resuelva los problemas de verdad".

Por ello, ha apelado a los que creen "que no se arregla todo con la chequera de los trabajadores, cubriendo todos los gastos con sus impuestos, sino que hay otras formas de dinamizar la sociedad, de activar la economía, de reducir el paro y, desde luego, de generar una riqueza cada uno 'per se', no simplemente por las paguitas y las ayudas clientelares del PNV".

"Tiene que recibir una advertencia muy potente para que sea consciente de que está perdiendo, porque hace tiempo que está bajando, pero, como se lo cubre la izquierda, mientras con los votos de izquierda le sigan garantizando la continuidad en el poder, renuncia a su posición ideológica para mantener la cuota de poder. Tiene que perder más cuota electoral para que reaccione", ha considerado.

LEY DE AMNISTÍA

De Andrés ha admitido que le provoca "desánimo" que se lleve al Congreso una Ley de Amnistía y cree que el PSOE "va a rescribir" la Constitución "para decir que la soberanía Nacional reside en Waterloo".

"Tengo la sensación de que perdemos la igualdad de los españoles y la libertad. Creo que hay un daño a la Constitución como elemento precisamente de libertad y de igualdad, y perdemos la tutela judicial", ha subrayado.

El diputado alavés ha considerado que "a los jueces se les impide actuar como tutores de la Justicia en España". "Y hay una modificación del artículo 2 de la Constitución española, que dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y el PSOE la va a rescribir para decir que la soberanía Nacional reside en Waterloo, que es donde se van a decidir estas variaciones de la Constitución y esa pérdida de justicia y de igualdad para todos los españoles", ha manifestado.