Andueza acusa a PNV de "exagerar" y le pide retirar su propuesta de euskera que "es una amenaza a miles de trabajadores"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - EUROPA PRESS

BILBAO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha acusado al PNV de "exagerar" por su reacción al 'meme' publicado por los socialistas sobre el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y ha pedido al partido jeltzale que retire su iniciativa sobre el euskera en las OPEs porque es "una amenaza a miles de trabajadores" y merece "una respuesta en la calle". Tras asegurar que no tiene "nada que hablar" con PNV, cree que hay que dar tiempo para que "las aguas vuelvan a su cauce" y ha asegurado que "no está en riesgo" la coalición de gobierno.

Andueza ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha encabezado la delegación socialista que ha partipado en la manifestación convocada por CCOO y UGT con motivo del Primero de Mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha subrayado que este año hay "más razones" para participar en los actos del día del Trabajador porque los "derechos laborales están en riesgo", en primer lugar, por la amenaza de la derecha y de la ultraderecha y, en segundo lugar porque son los trabajadores "los que pagan las consecuencias de las guerras injustas".

Además, ha añadido que en Euskadi también tienen "un motivo muy importante para salir a la calle", porque "se suma una amenaza más, una amenaza a los derechos de los trabajadores por parte del PNV y EH Bildu", que, a su juicio, "quieren imponer a través de esas proposiciones de ley para la reforma de la Ley de empleo público una mayor exigencia de euskera en la administración pública".

A su entender, ello impide a miles de trabajadores acceder a una OPE o consolidar su puesto de trabajo. Andueza cree que es "algo muy grave" que "no lleva a nada" y, "desde luego merece una respuesta en la calle por parte de todas las fuerzas y sindicatos".

Precisamente, estos días se han evidenciado las diferencias entre PNV y PSE, después de que, tras unas palabras del presidente del EBB, Aitor Esteban, hablando de los avances en la negociación del nuevo Estatuto, los socialistas publicaran una imagen generada con IA del líder jeltzale lanzándose a una piscina" con un texto en el que le reprochaban haber roto el consenso en torno al euskera en las OPEs.

Un 'meme' que llevo al PNV a calificarlo de "indecente" y anular una reunión prevista en Bilbao con el representante del PSOE Antonio Hernando y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, para hablar de reforma estatutaria.

Andueza entiende que la reacción del PNV fue "una exageración excesiva" y, en todo caso, le ha restado "toda importancia" porque lo que querían con ese "tuit era poner la atención en lo que importa".

Eneko Andueza ha asegurado que "lo importante" es que el PNV decidió "abandonar" los consensos que tenía con PSE-EE en esta cuestión y "emprender por libre una vía que no les va a llevar absolutamente a nada".

"Decidió presentar por libre una proposición de ley en el Parlamento Vasco al margen del PSE y ahora, cuando se ve en un callejón sin salida, intenta una maniobra de despiste para que la gente no se dé cuenta del error", ha manifestado.

Tras señalar que tienen acordado "silencio y discreción" sobre las conversaciones en torno al nuevo Estatuto, ha indicado que el PNV lo ha "roto" y ha asegurado que las declaraciones que hizo Esteban, en torno a avances en esa negociación, hizo que tuvieran que "poner pie en pared" para denunciar que esas manifestaciones eran "un maniobra de distracción".

"Y cuando les hemos roto la estrategia es cuando se han enfadado, pero mal negocio ha hecho el PNV cuando ha emprendido ese viaje en solitario para terminar rogando una abstención a EH Bildu", ha apuntado.

Andueza ha afirmado que toda esta "polémica, todo este lío y bronca artificial que han montado algunos" no ha venido por ese "meme". Andueza ha añadido que ese "meme" llegó "en el momento preciso" en el que el PSE "quiso llamar la atención" sobre que el PNV "estaba rompiendo el pacto de silencio en torno a la reforma del nuevo Estatuto" para "despistar e intentar tapar un error", el de haber roto "el consenso" sobre el euskera.

RETIRAR LA PROPOSICIÓN

En este sentido, ha reiterado que la mejor solución es "parar, reflexionar" y que el PNV "retroceda y, desde luego, retire una proposición de ley que no lleva a nada, que perjudica a todo el mundo y, especialmente, a ellos mismos". "Lo que no podemos pretender, desde luego, es que los errores del PNV los tenga que arreglar el PSE. Les pido que retiren esa proposición de ley para que este debate se produzca con sosiego", ha manifestado.

A su juicio, ahora se abren diferentes escenarios, el primero que el PNV se haga "eco" de la solicitud que ha hecho el PSE-EE y retire esa propuesta, el segundo que EH Bildu se abstenga como le ha "rogado" el PNV y el tercero que "PNV y EH Bildu puedan alcanzar un acuerdo", algo que ve posible, "e incluso el PNV pueda apoyar la propuesta de EH Bildu".

Eneko Andueza cree que la "mejor opción" es la primera porque las otras dos "son un golpe en la línea de flotación de los derechos laborales de miles de ciudadanos en Euskadi que no van a poder acceder a una OPE para tener un empleo porque no van a poder consolidar su puesto".

Cuestionado por si ha hablado, desde la polémica del tuit, con el PNV, ha afirmado que no lo ha hecho porque entiende que "no tienen nada que hablar". "Es decir, muchas veces el que se sienta agredido entiende que los demás nos tenemos que pronunciar", ha señalado.

"FALTAS DE RESPETO DEL PNV"

Andueza ha añadido que, en los últimos tiempos, el PSE y él, como secretario general del partido, han sufrido "campañas orquestadas por el propio PNV, en las que le "han faltado al respeto".

"Ha habido un alcalde como Eneko Goia que me ha llamado Bocazas, ha habido una presidenta del Gipuzko Buru Batzar que despectivamente me ha llamado españolista. Hace dos días un importante miembro del PNV dijo de mi que era un manazas, que era un gamberro y que lo único que hacía era rebuznar", ha denunciado.

El líder de los socialistas vascos ha asegurado que su reacción "nunca va a ser airada, nunca va a ser un plante, nunca va a ser una pataleta pública".

Andueza ha asegurado que, si alguien ha sufrido "las faltas de respeto" por parte del PNV a lo largo de la historia ha sido el PSE. "Lo hemos sufrido muchas veces y nunca nadie por parte del PNV ha descolgado el teléfono para pedirnos perdón", ha remarcado.

Pese a las diferencias con el PNV, se ha mostrado rotundo al afirmar que ello "por supuesto" que no pone en riesgo la coalición de gobierno con el partido jeltzale. "Yo no veo en riesgo absolutamente nada y es que hemos vivido momentos de tensión, que han sido tensiones artificiales provocadas por el PNV en los últimos años, muchas y siempre se reconduce. Nadie va a poner en riesgo la coalición, por lo menos, por parte del PSE-EE", ha advertido.

Eneko Andueza ha indicado que, si alguien piensa que va a ser el PSE-EE el que va a romper la coalición, es que no les conoce y no conoce su seriedad y su compromiso "con la palabra dada".

"Y no será el PSE el que lo rompa, tampoco creo que lo haga el PNV. Dejemos que el tiempo pase, que las aguas vuelvan a su cauce y como siempre se cumpla el guión que siempre se cumple y es que todo esto vuelva otra vez a su normalidad y volvamos a seguir trabajando intensamente", ha manifestado. En este sentido, se ha mostrado convencido de que en las próximas semanas se producirá la reunión que canceló el PNV.

Por último, preguntado si le ha llamado Pedro Sánchez, tras esa polémica, ha respondido que el presidente del Gobierno tiene "cosas bastante más relevantes que atender, que hacer una llamada al secretario general de Euskadi". Andueza ha añadido que entiende que Moncloa haya hablado con el PNV porque tiene sus propios intereses.