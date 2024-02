Andueza advierte que EH Bildu "ha tentado con la manzana del independentismo a PNV", que "de momento" no ha dicho que no

Cree que los jeltzales no contestan porque "están deseando conseguir ese objetivo y que en algún momento se van a unir para pelear por él"



SAN SEBASTIÁN, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ha advertido que EH Bildu "ha tentado con la manzana del independentismo al PNV", y, "de momento", ni el partido jeltzale ni su candidato a lehendakari, Imanol Pradales, han dicho que "no van a unirse" con la formación soberanista "para conseguir ese objetivo".

Andueza ha participado este domingo en un acto del PSE-EE en la casa del pueblo de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), junto a la portavoz adjunta del grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak en el Parlamento Vasco, Susana Corcuera, y el alcalde de la localidad, Agustín Valdivia.

En su intervención, ha dicho que, ahora, "parece que los nacionalistas quieren volver a los viejos experimentos". "Ya han sacado del cajón todo su ideario, ya nos están diciendo que ellos son independentistas, que no lo esconden, con los pies más en la tierra o menos en la tierra, pero que son independentistas", ha señalado.

Eneko Andueza ha indicado que, durante los últimos días, EH Bildu "ha tentado con la manzana del independentismo al PNV" y, de momento, "ni al PNV ni a su candidato les he oído decir que no van a unirse con EH Bildu para conseguir ese objetivo".

Es más, ha añadido en referencia a unas declaraciones de este domingo de Imanol Pradales, "algunos hoy se jactaban de ser independentistas y de apostar por el derecho a decidir, por el derecho de autodeterminación, que fue a defender la semana pasada a Bruselas el lehendakari Urkullu", ha criticado.

El líder de los socialistas vascos ha advertido del riesgo existente porque el PNV "no nos están diciendo que no se van a juntar para conseguir esos resultados", sino que, "al contrario, no contestan porque saben que están deseando conseguir ese objetivo y que en algún momento se van a unir para pelear por él".

"NI AVENTURAS NI RIESGOS"

En ese sentido, ha asegurado que Euskadi "no necesita aventuras ni riesgos", por lo que ha dicho que "si alguien quiere que eso no suceda, ya sabe qué tiene que hacer en las próximas elecciones autónomas, apostar por el Partido Socialista, que es la única garantía de que nadie nos meta en ningún enredo y estemos trabajando en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, que es en solucionar sus problemas".

En ese sentido, ha asegurado que los socialistas vascos van a seguir "centrados en lo que importa a la gente y en darle solución, en mirar al futuro, en aplicar nuestro programa, hacer posible ese cambio de guión que es el que va a cambiar Euskadi para convertirlo en un territorio que merezca la pena, en una comunidad autónoma que sea líder, que sea referente para el resto de comunidades autónomas".

El candidato socialista a lehendakari ha defendido que Euskadi "tiene que volver a recuperar el liderazgo y ese liderazgo tiene que venir de la mano del Partido Socialista". "No hay otra opción frente a la autocomplacencia de unos y el independentismo de otros o la autocomplacencia e independentismo de los dos cuando se junten que más Partidos Socialista".

Andueza ha dicho que para ganar unas elecciones "hace falta un buen programa". En ese sentido, ha asegurado que durante las próximas semana, además de presentar programa van a presentar "unas listas tremendamente buenas".

En esa línea, ha asegurado no tener "ni media duda" de que el PSE va a ser el partido que "mejor programa va a presentar a las elecciones vascas". De hecho, ha considerado que va a ser "el único partido que va a presentar un programa de gobierno, de país, de progreso, de modernidad y de avances sociales que hagan posible construir una Euskadi mucho mejor".

Por todo ello, ha apostado por "un Partido Socialista más fuerte, llevando a cabo ese programa que va a hacer posible que la gente en Euskadi viva muchísimo mejor de nuestra mano".

Tras destacar la "capacidad de liderazgo" del PSE-EE, Andueza se ha mostrado convencido que después de las próximas elecciones autonómicas "vamos a ganar en votos, en escaños y también en sonrisas".

"Yo veo al Partido Socialista en sentido ascendente", ha afirmado, para augurar que el voto de la gente en las urnas va a situar al PSE es "una posición determinante" para Euskadi y asegurar que "va a haber un gobierno que va a hacer posible que Euskadi vuelva a situarse en el lugar de liderazgo que le corresponde, en una capacidad de transformación inigualable, en unos servicios públicos de calidad y, sobre todo, en un horizonte de futuro que haga posible que nuestros hijos vivan en un sitio donde merezca la pena vivir".

Andueza ha asegurado que los socialistas van a "generar ese orgullo de pertenencia, de tener unos servicios públicos y de tener una calidad de vida buena, a la altura de lo que se merece la ciudadanía vasca", al tiempo que ha afirmado que los socialistas pueden estar "tremendamente orgullosos de lo que hemos hecho esta legislatura", por lo que ha emplazado a sus compañeros a "salir a la calle con orgullo, con la mirada alta y decirle a la ciudadanía que los socialistas no sólo sabemos gobernar, sabemos gobernar bien".

No obstante, ha advertido que, "a pesar de todo lo que hemos conquistado y conseguido durante estos últimos años estando en absolutamente todos los gobiernos y dotando de estabilidad a este país, tenemos que aspirar a mucho más con los pies en el suelo, pero desde luego con la mirada larga, cambiando el guión en Euskadi".

El líder de los socialistas vascos ha asegurado que "el reto de mejorar Euskadi merece mucho la pena y Euskadi lo necesita y los vascos se lo merecen". "Y los socialistas vamos a estar ahí, dándoles respuestas a los ciudadanos, haciendo posible que el horizonte de futuro que tenga Euskadi sea muchísimo mejor".

"Queremos una tierra en la que merezca la pena vivir. Y todo eso será posible si tenemos un lehendakari socialista. Si no, seguiremos en la autocomplacencia, en el conformismo o entrando en batallas y en derivas que desde luego creo que a nadie le interesa y que Euskadi no se merece", ha concluido.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, Susana Corcuera, ha destacado que las medidas puestas en marcha por el Partido Socialista "nos han permitido resistir las últimas crisis y recuperar la economía y el empleo hasta situarnos con una tasa de paro del 6,3%, la más baja de España, y un 6,35% en Gipuzkoa".

Por su parte, el alcalde, Agustín Valdivia, ha garantizado la apuesta por los servicios públicos por parte del municipio y ha demandado una mayor implicación del departamento de Educación en asuntos como las inversiones en los centros. "Necesitamos un gobierno que no vuelque sobre los ayuntamientos la gestión y el 40% del coste de las inversiones en centros escolares. En Lasarte-Oria llevamos invertidos en 10 años más de 3,5 millones euros en una materia que es competencia del Gobierno Vasco.", ha explicado.

Valdivia, que ha asegurado que Lasarte-Oria necesita un lehendakari que crea en el municipalismo, ha lamentado que el servicio de Urgencias sanitarias que se suprimió en la pandemia no se haya restituido en este ayuntamiento.

"Hace falta un cambio de guion en la sanidad pública: una Osakidetza de la que los vascos nos sentíamos tan orgullosos pero que vemos cómo, de mano de los nacionalistas, va de mal en peor. Una gestión que aprovechando la pandemia dejó a nuestro pueblo sin servicio de urgencias. A día de hoy, y a pesar de haber solicitado su reapertura, sin obtener respuesta, los más de 19.000 lasarteoriatarras tenemos que desplazarnos a Hernani", ha finalizado.