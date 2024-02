Andueza afirma que el PSE-EE es el "camino intermedio" entre "autocomplacencia" e independentismo

BILBAO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha destacado que no hay una sola encuesta electoral en la que "el PSE-EE no suba" y, tras afirmar que son "cada vez más determinantes", ha asegurado que, "frente al conformismo, la autocomplacencia y el proyecto independentista de otros", hay un "camino intermedio que es el del PSE-EE.

Andueza se ha referido, en declaraciones a los medios de comunicación, a la encuesta EiTB Focus, difundida esta mañana, en la que se otorga 28 escaños al PNV, que ganaría las próximas elecciones vascas, mientras que EH Bildu sería segunda con cinco representantes más, para alcanzar los 26, mientras que los socialistas sumarían dos representantes más y se situarían en tercer lugar con 12 escaños.

El líder del PSE-EE ha indicado que las encuestas no son certezas, pero "sí son tendencias", y ha asegurado que "no hay ni una sola encuesta" su partido no suba.

En este sentido, ha destacado que el sondeo de este viernes le da "una subida importante de escaños y, desde luego, la tendencia siempre es al alza". "Eso es muy importante porque indica que el papel de los socialistas vascos cada vez es más relevante, y en un escenario en el que algunos quieren ver que esto es una pelea entre dos, queda cada vez más claro que el PSE-EE no sólo está ahí, sino que es cada vez más determinante", ha añadido.

Eneko Andueza ha afirmado que, "frente al conformismo, la autocomplacencia y el proyecto independentista de otros", hay un "camino intermedio" que es el camino del PSE-EE, que, desde luego, "es el que garantiza que Euskadi pueda cambiar el guión y tener un horizonte mucho mejor del que puede tener ahora".