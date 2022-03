Andueza aplaude el consenso del pacto educativo tras un "parto" difícil en el que han prevalecido las exigencias del PSE

Pone el valor las medidas que plantea Sánchez ante la crisis por la guerra y advierte de los recortes que pretende "la derecha"

BILBAO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha destacado el "gran consenso amplio" alcanzado en Euskadi sobre la futura Ley de Educación, tras "un parto" nada "sencillo", durante el cual han prevalecido "las exigencias" de los socialistas, y ha apuntado que han sido "exigentes" con todos, pero "principalmente" con su socio del Gobierno, el PNV.

Andueza, que ha intervenido por primera vez como líder del PSE-EE ante el Comité Nacional celebrado en Bilbao, ha comenzado su discurso con una alusión a la guerra de Ucrania en el "corazón de Europa", que además del "terrible drama humano" que supone, conlleva una profunda incertidumbre para todo el continente. Por ello, ha llamado a volcarse en la respuesta humanitaria, y ha alertado contra "la derecha, que aprovecha las crisis para dar marcha atrás a los avances sociales".

El líder del PSE-EE ha valorado el consenso alcanzado en la elaboración de las bases de la futura Ley de Educación --entre PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y los socialistas--, tras semanas "muy duras, de largas reuniones, de jornadas maratonianas, de alguna discusión que otra, de negociaciones intensas, siempre con el ánimo y voluntad de llegar a un acuerdo". "Esto nos ha obligado a implicarnos a todos", ha apuntado, para recordar que el consenso alcanza casi el 90% de la representación en la Cámara autonómica.

A su juicio, la nueva Ley de Educación dará, de esta forma, protagonismo al sistema público y establecerá condiciones a los centros concertados "para luchar contra la segregación, para que los ingresos de los padres no sean la barrera para una educación digna y de calidad".

SIN GUERRA DE LENGUAS

También ha remarcado que afianza el trilingüismo impulsado por la exconsejera Isabel Celaá. "No queremos ningún debate en torno a la lengua, no queremos una guerra de lenguas. El euskera es nuestro idioma y no queremos que nadie lo utilice políticamente con intereses particulares. Nosotros ponemos el acento en las destrezas", ha recalcado.

También ha afirmado que la futuro Ley apostará por la descentralización del sistema a partir de la asignación de recursos, el liderazgo de los centros y el empoderamiento de las direcciones y el profesorado. El objetivo es, según ha dicho, que se mejoren los resultados, "a través de una evaluación objetiva, transparente y comparable a otras comunidades y otros países europeos".

Tras afirmar que el PSE-EE está haciendo valer su presencia en las instituciones, ha sostenido que los socialistas no están en los gobiernos "para estar cómodos", sino para gobernar, "para cambiar el país, para transformarlo, para construir una sociedad más justa, sin desigualdades, y hacer posible una sociedad más digna". "Lo hemos demostrado estas últimas semanas con la Ley de Educación", ha insistido.

Eneko Andueza ha asegurado que, "a estas alturas, a nadie le pilla por sorpresa decir que no ha sido un parto sencillo", sino que "ha habido que pelearlo mucho, con determinación y firmeza". "Hemos sido exigentes con nosotros mismos, con los demás y, principalmente, con nuestros socios (el PNV). Y hemos conseguido, al final, que todos hayan venido a lo que nosotros decíamos, a lo que los socialistas habíamos puesto en el centro del debate. Tenemos que decir alto y claro que el eje de esa negociación hemos sido los socialistas", ha asegurado.

Andueza ha subrayado que su partido ha demostrado que no renuncia a sus principios. "Tenemos claro cuál es el proyecto de país que

queremos y lo vamos a defender siempre, y en todas las materias. Somos los dignos herederos que hicieron posible la Ley que actualmente tenemos en Euskadi, la Ley de Fernando Buesa y de José Ramón Recalde (exconsejeros de Educación socialistas)", ha manifestado.

UCRANIA

Eneko Andueza ha mostrado su apoyo y la solidaridad con Ucrania y ha destacado la importancia en este momento de ofrecer una respuesta humanitaria. "El desafío es de una magnitud enorme", ha asegurado. Además, ha criticado que la derecha aproveche estos momentos de crisis para plantear recortes sociales. "El camino es justo el contrario", ha enfatizado.

En este sentido, ha avisado que la derecha "ya empieza a hablar de moderación salarial, de recortes sociales, de anular las políticas de igualdad, de retomar la vía nuclear o el carbón como fuentes de energía".

El líder de los socialistas vascos ha valorado positivamente la batería de medidas que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos del conflicto provocado por la invasión rusa, como el Pacto de Rentas, el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra o las propuestas pata desacoplar el precio del gas del mercado eléctrico. "Tenemos que diseñar la respuesta económica, energética y social porque el problema ya está aquí", ha destacado.

Andueza ha defendido la postura de los socialistas a favor de seguir trabajando por la transición ecológica. "La crisis energética y de suministros no hacen sino reforzar la apuesta que llevamos años liderando", ha precisado.

En su opinión, hay que transformar la economía "hacia un modelo más sostenible y más eficiente en el uso de recursos". En este sentido, ha situado la cuestión energética en el marco de las reformas "que la sociedad vasca debe abordar y que centran la atención" del PSE-EE, entre las que, además de la sostenibilidad (movilidad, energías renovables, gestión de residuos, fiscalidad verde), también se encuentran la cuestión demográfica, la transformación económica o la conformación de un nuevo modelo sociosanitario, al que se ha referido como Gizakidetza.

Asimismo, ha anunciado que en los próximos meses los socialistas vascos centrarán buena parte de su actividad en los contactos con empresas, universidades, expertos e instituciones para poder ofrecer una "respuesta global" a los retos que se plantean.

Durante su intervención también ha recordado la aprobación de la Reforma Laboral, que ha considerado "la más importante de legislatura", y ha emplazado a no olvidar que PNV y EH Bildu votaron en contra.

"Que no se nos olvide dónde estuvieron, y que no se nos olvide dónde estuvimos nosotros, porque es ahí dónde debemos estar siempre los socialistas", ha concluido.