Andueza asegura que oficialidad del euskera en las instituciones europeas se logrará por el compromiso socialista

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado este miércoles que oficialidad del euskera en las instituciones europeas saldrá adelante por "la influencia y el compromiso del Partido Socialista", tras reunirse en Bruselas con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López (PSC), que ha lamentado que el PP "no desaproveche ninguna oportunidad para poner palos en la ruedas".

Andueza, que se encuentra de visita en la capital europea, ha destacado, tras el encuentro con López, que las iniciativas para que el euskera, el catalán y el gallego alcancen la oficialidad en las instituciones de la UE saldrán adelante por el impulso de los socialistas. "Será por nuestra influencia, por nuestro trabajo y por nuestros votos", ha destacado.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento Europeo, que lidera las conversaciones en el legislativo comunitario para avanzar en el reconocimiento del euskera como lengua de trabajo, le ha trasladado que las negociaciones se producen en dos ámbitos, el del Consejo Europeo, donde hay una petición "que está defendiendo el Ministerio de Asuntos Exteriores y el conjunto de la diplomacia española", y una segunda, en el Parlamento Europeo, que tiene su origen en la pasada legislatura.

"Creemos que esto es importante porque acerca las instituciones europeas a millones de hablantes de estas lenguas. Hay 20 millones de ciudadanos europeos que tienen estas tres lenguas como cooficiales. Creemos también que responde a una mejor representación de la identidad plural de nuestro país en Europa", ha añadido.

En tercer lugar, ha defendido que "tendría un impacto a nivel europeo en la protección de derechos lingüísticos de estos 20 millones de ciudadanos".

Javi López también ha subrayado el apoyo de todos los representantes socialistas en esta iniciativa que se está negociando "con ahínco y con pasión" y, por el contrario, ha reprochado al PP su actitud. "Lamentablemente, no encontramos esa complicidad y comprensión por parte del Partido Popular Europeo y, especialmente, del Partido Popular español, que no desaprovecha ninguna oportunidad para poner palos en la ruedas", ha señalado.

CONTACTOS CON OTROS RESPONSABLES DE LA COMISIÓN

Eneko Andueza se ha mostrado "satisfecho" por los contactos mantenidos con otros responsables de la Comisión Europea y del Parlamento dentro de la ronda coordinada por la europarlamentaria vasca, Idoia Mendia.

"Hemos abordado cuestiones fundamentales para el desarrollo y modernización en Euskadi, como las políticas de vivienda o el papel de los fondos europeos, y una tercera cuestión que nos va a ocupar mucho tiempo, en la que los socialistas estamos especialmente empeñados, la conexión de Euskadi con Europa con el tren de alta velocidad", ha explicado.

El líder de los socialistas vascos continuará su agenda en Bruselas con las reuniones que mantendrá con la presidenta de la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, Irene Tinagli, y con Laia Pinos, miembro del gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourne. La visita a la capital comunitaria concluirá con un encuentro con Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia y Competitiva de la Comisión Europea.