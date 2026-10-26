Andueza avisa que PP y Vox comparten programa de recorte derechos en Euskadi con su pacto que incluye Gipuzkoa y Álava

Archivo - El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido que el PP y Vox "comparten un programa de privación de derechos" también en Euskadi, con su acuerdo para el Senado que incluye a Gipuzkoa y a Álava. Tras asegurar que ambas fuerzas políticas "son lo mismo", ha afirmado que no respetan el autogobierno ni la foralidad ni a las instituciones vascas.

En un vídeo, Andueza ha señalado que el acuerdo de los populares y el partido de Santiago Abascal en Gipuzkoa y Álava "pone de manifiesto que la derecha y ultraderecha comparten un programa de privación de derechos también aquí en Euskadi".

En este sentido, ha asegurado que no respetan ni el autogobierno ni la foralidad ni a las instituciones vascas porque "son lo mismo y, después de las elecciones del 29N, van a querer volver a pactar, pero yo estoy convencido de que en Euskadi va a ser imposible" porque los vascos "van a estar con el presidente Pedro Sánchez".

ACUERDO PP-VOX

El líder de los socialistas vascos se ha referido, de esta forma, al pacto para el Senado que este lunes han cerrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, que afecta a 23 circunscripciones, con el objetivo de lograr una amplia mayoría que frene la candidatura conjunta que sellaron PSOE, Frente Amplio e izquierdas territoriales en la Cámara Alta el pasado 16 de octubre.

En virtud de ese pacto, los populares no presentarán candidatura para la Cámara Alta en tres provincias, entre ellas Gipuzkoa, donde lleva 26 años sin lograr representación, y Vox renunciará a concurrir en seis. Además, Vox presentará un único candidato en otras 14 provincias, entre las que incluye Álava.

Según ha explicado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en estas últimas, "el votante del PP podrá escoger a los tres candidatos del Partido Popular" y el elector de Vox "tendrá ocasión de elegir al candidato de Vox y a dos de la papeleta de la lista" de los populares.