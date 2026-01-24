Andueza cree "un escándalo" que EH Bildu se borre de leyes para solucionar el problema de vivienda por interés electoral

Archivo - El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha censurado este sábado a EH Bildu que haga "demagogia" con el tema de la vivienda y ha calificado "escándalo que, después de apoyar la aprobación de la ley vasca y ocho años después la ley estatal, "haya decidido borrarse de las dos y proponer soluciones mágicas". En todo caso, cree que es "todavía peor que rechace la Ley de Medidas Urgentes solo por motivos electorales".

Según ha destacado, "en el otro extremo está el PP, que solo sabe hablar de libertad desde la Puerta del Sol" y acusarles "de querer intervenir el mercado y de hacer el comunista", cuando los populares "provocaron una burbuja inmobiliaria que hizo saltar por los aires la economía española para desgracia de las clases medias y trabajadoras".

Andueza y la portavoz socialista y teniente de alcalde de Bilbao, Nora Abete, han abierto la jornada de información sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo que ha reunido en Bilbao a los responsables institucionales socialistas en esta materia del territorio de Bizkaia. La jornada ha incluido una mesa redonda con Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, y Pablo García Astrain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura.

El líder de los socialistas vascos ha destacado la existencia del "gran problema que supone el acceso a la vivienda" en muchos municipios y se ha situado como "una de las principales preocupaciones de los vascos", con una afección especial en la juventud, "que se ve con dificultades para iniciar un proyecto de vida independiente" por la "escasez de oferta y precios exorbitados".

"Es así por una suma de factores, entre los que están el aumento de esperanza de vida, los flujos migratorios, la reducción del número de personas que conviven en un hogar o la escasez de suelo. La realidad es que muchas familias tienen que destinar más del 40% de sus ingresos para hacer frente a los gastos derivados del alquiler o el pago de la hipoteca tras la compra de una vivienda. Y esta es una situación muy difícil, que muchas personas no pueden afrontar. La vivienda es un derecho, no una mercancía", ha defendido.

Así lo recoge la legislación vasca, de forma "más clara", según ha subrayado, desde la aprobación en 2015 de la "pionera" Ley vasca de Vivienda. Para abordar este problema, ha dicho que no se puede "solo de poner dinero encima de la mesa y ponerse a construir a voluntad".

"Esto no es posible porque se necesita toda una serie de medidas que hagan posible que en nuestro país dispongamos de más viviendas y a precios más asequibles. Detrás de la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes está la convicción de que había que tomar decisiones difíciles para tratar de acabar los obstáculos más evidentes que nos impiden avanzar, principalmente la falta de suelo, la burocracia y la rigidez normativa", ha indicado.

A su juicio, "es insuficiente el número de viviendas de protección construidas". "Sabemos que en 2025 Euskadi experimentó subidas muy fuertes en los precios de los alquileres. Esto es lo que hemos empezado a combatir con esta ley. Y creo que pronto empezará a verse el trabajo del Departamento que dirige Denis Itxaso y los efectos de esta Ley que llevamos al Parlamento con nuestro socio, con el PNV; una Ley que es valiente, transformadora, porque para eso entramos en este Gobierno, para cambiar las cosas construir una Euskadi mejor", ha subrayado.

EL PAPEL "SOLUCIONADOR" DEL PSE-EE

Eneko Andueza ha enfatizado "el papel que juega el Partido Socialista como solucionador de las preocupaciones de la ciudadanía en general, en España y en Euskadi", donde "está a lo que tiene que estar". "El resto de fuerzas políticas se dedica en la mayoría de los casos a poner palos en las ruedas, a descalificar cualquier iniciativa que se plantea en favor de la ciudadanía. Sucedió con la Reforma Laboral, que ni nacionalistas ni abertzales quisieron apoyar y que en solo cuatro años ha generado dos millones más de puestos de trabajo", ha censurado.

También cree que ha sucedido también ahora, "con esta necesaria Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, con toda una oposición alejada de la realidad, que decidió votar en contra".

"Muy significativo" considera que ha sido el caso de EH Bildu, "que no quiso apoyar la ley con la excusa de las reservas de vivienda protegida en las nuevas promociones". "Esta medida, dejar en manos de los ayuntamientos determinar la reserva de vivienda protegida entre el 60 y el 75%, tiene como objetivo movilizar suelos ya calificados para 75.000 viviendas, suelos que están bloqueados por falta de viabilidad económica para los promotores", ha asegurado.

Como ejemplo, ha recordado que "hace bien poco" se conocía que la nueva Ley, "así de entrada, va a permitir desbloquear la construcción de 520 viviendas de protección oficial en Portugalete". "Esa es la realidad. EH Bildu ha utilizado este asunto para justificar su negativa a apoyar los Presupuestos vascos, pero lo que sucede es que prefieren disimular que no tienen ninguna idea para mejorar la situación, así que se limitan a decir que son medidas que no servirán", ha añadido.

Andueza ha reiterado que "no basta con inyectar dinero y pedir al sector, sin más, que se ponga a construir vivienda protegida, vivienda libre, lo que sea".

"Algunas fuerzas políticas en Euskadi y en el conjunto de España piensan de esta manera. Pero esta es la vida real, y hay leyes, normas, directivas, intereses particulares, obstáculos que hay que remover, y eso es lo que queremos hacer", ha añadido.

Por el contrario, ha dicho que lo que plantea EH Bildu, "con sus soluciones simples para problemas complejos, es simplemente demagogia". "A mí, me parece todavía un escándalo que, después de apoyar la aprobación de la Ley vasca y ocho años después la ley estatal, EH Bildu haya decidido borrarse de las dos y proponer soluciones mágicas que todavía no sabemos muy bien cuáles son, porque no nos lo cuentan", ha dicho.

En su opinión, le parece "todavía peor que rechace la Ley de Medidas Urgentes solo por motivos electorales". "Yo quiero ver qué compromiso demuestra EH Bildu desde sus ayuntamientos. No vaya a ser que alguno esté predicando y no quiera dar trigo, que son mucho de tener la boca muy grande para los cambios radicales y las revoluciones, pero luego bajar a la realidad les cuesta mucho más", ha manifestado.

Según ha destacado, "en el otro extremo está el PP, que solo sabe hablar de libertad desde la Puerta del Sol" y acusarles "de querer intervenir el mercado y de hacer el comunista". "Ellos, que provocaron una burbuja inmobiliaria que hizo saltar por los aires la economía española para desgracia de las clases medias y trabajadoras que fuimos los que sufrimos de verdad aquel despropósito", ha resaltado.