Andueza cree que en próximos días habrá un acuerdo sobre las alegaciones al borrador para la futura ley de Educación

Afirma, tras visitar y reunirse con responsables de Euskaltzaindia, que al PSE no le van a encontrar "en el debate maniqueo sobre las lenguas"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que están trabajando "intensamente" en las alegaciones al borrador para la futura Ley de Educación y se está "avanzando", por lo que cree que "no habrá problema" para que en los próximos días se pueda conseguir un acuerdo.

Andueza ha realizado estas manifestaciones tras la visita que ha llevado a cabo una delegación del PSE-EE a la sede de Euskaltzaindia en Bilbao.

En relación a las negociaciones sobre las alegaciones al borrador de conclusiones de la Ponencia de Educación, el líder del PSE-EE ha indicado que se está "avanzando" y, sobre todo, se está trabajando "con mucha intensidad" porque hay un "límite" en cuanto al plazo para presentar aportaciones.

Según ha manifestado, los socialistas están trabajando, desde la lealtad, evidentemente, codo con codo", con su socio de Gobierno (PNV) y espera que, "de aquí a poco tiempo" puedan tener "esas alegaciones a punto para poder ser registradas en el Parlamento".

Por lo tanto, ha indicado que lo que "espera y desea" es que ese acuerdo se produzca "lo antes posible". "No soy de los que acostumbran a poner plazos ni a meter prisa porque creo que las cosas hay que hacerlas a su debido tiempo y bien, pero me imagino que los próximos días no habrá ningún problema para conseguir un acuerdo en torno a las alegaciones a registrar en el Parlamento", ha añadido.

Eneko Andueza también se ha referido a esta cuestión en su comparecencia tras visitar y reunirse con los responsables de Euskaltzaindia, donde ha aludido a la importancia del consenso.

El líder de los socialistas vascos ha señalado que las grandes políticas se han construido en Euskadi "desde el consenso" y ha citado el Estatuto, la Ley de Escuela pública o la ley del euskera y ha añadido que la "búsqueda de acuerdos amplios debe ser, hoy más que nunca, el principio a seguir".

En este sentido, ha recordado la importancia de "entender el país en su pluralidad y en su complejidad" y de hacer leyes que "atiendan a todos los ciudadanos, independientemente de su ideología, de su procedencia o de su clase social". Según ha manifestado, "este es uno de los grandes retos" que Euskadi tiene y "también por supuesto, en el ámbito educativo, que está siendo motivo de negociación".

"A los socialistas no nos van a encontrar en el debate maniqueo sobre las lenguas, defendemos el plurilinguismo en el sistema, donde, además del euskera y el castellano, una tercera lengua sean también vehiculares. Donde nos van a encontrar a los socialistas es en preservar el carácter público de la educación en Euskadi y en situar al alumno en el centro del sistema aumentando y mejorando sus competencias y en combatir la segregación, que es uno de los grandes problemas", ha añadido.

VISITA A EUSKALTZAINDIA

En la visita a Euskaltzaindia, además de Eneko Andueza, también han estado presentes la secretaria de Cultura y Euskera del

partido, Nora Abete y Pau Blasi, jefe de gabinete de Andueza y secretario de Estudios y Programas del PSE-EE, Pau Blasi, que han sido recibidos, entre otros por el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, el secretario, Adolfo Arejita, el vicesecretario, Erramun Osa, y el gerente de la institución, Joseba Zabaleta.

Tras visitar la biblioteca de la sede y su Sala de Plenos, Andueza ha

estampado su firma en el Libro de Honor de la Academia del Euskera. Acto seguido, los representantes del PSE-EE y los de Euskaltzaindia han mantenido una reunión cordial de media hora.

En el transcurso del acto, el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, ha agradecido la visita de la delegación del PSE y ha expresado su deseo de que el encuentro "sirva para activar futuros proyectos", tras años de relaciones de trabajo "conjuntas".

Según ha destacado, Euskaltzaindia está siempre "abierta al

diálogo" con las instituciones y los distintos partidos políticos y también a colaborar con ellos "en pro del euskera", porque, según ha destacado, el euskera "es de toda la ciudadanía vasca y el idioma necesita también de la participación de toda la población

de Euskal Herria en su proceso de normalización".

Urrutia ha afirmado que Euskaltzaindia, "por encima de diferencias e ideologías", lo que busca es el "avance del euskera y de la cultura en euskera.

"Y, si algo defiende Euskaltzaindia es que es importante incidir en aspectos modernos como la socialización, la digitalización, la profesionalización, pero eso hay que hacerlo teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y los diferentes territorios en los que está implantando el euskera", ha manifestado.

El presidente de Euskaltzaindia que ha asegurado que el euskera es "un valor que une" y que nos "hace", y ha apelado al "compromiso y trabajo conjunto de todos" porque "nadie va a poner en marcha al euskera" si no es a través de la colaboración. "Esto no es buenismo, es realismo", ha agregado.