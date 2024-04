Andueza destaca la apuesta del PSE por la Escuela Pública vasca frente a la "educación en identidades" de PNV y Bildu

Se compromete a "acabar con el pago de cuotas" en colegios concertados, "aplicando al dictado lo que dice la nueva Ley de Educación"



VITORIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha defendido la apuesta "firme, inequívoca e irrenunciable" de los socialistas por la Escuela Pública vasca, frente a las políticas de PNV y EH Bildu, que "no comparten una educación en valores, comparten una educación en identidades".

"Si de verdad queremos crecer como país; si de verdad aspiramos a ser una sociedad igualitaria, equitativa, justa, desarrollada, moderna y una sociedad con futuro, no hay más salida que apostar por la Escuela Pública Vasca", ha insistido.

Andueza ha participado en Vitoria-Gasteiz en un acto electoral junto a la cabeza de lista por Álava, Aroa Jilete, en el que ha afirmado que Euskadi tiene un "problema evidente con la educación" porque "están bajando los resultados académicos del alumnado vasco, y urge hacer algo ya".

"Hay que hacer una revisión exhaustiva de todas esas evaluaciones que nos dicen que los resultados y las competencias de nuestro alumnado no son buenas, hablar de verdad con todos los agentes activos en el mundo educativo, con los directores y directoras, con el profesorado, con los padres, con las madres, con los sindicatos, con el alumnado y escucharles para entre todos y todas, encontrar las soluciones más adecuadas a este problema", ha subrayado.

No obstante, ha defendido que, "para mejorar", Euskadi cuenta con la nueva Ley de Educación. "Si la tenemos es gracias al PSE-EE que actuó como salvaguarda frente a los intereses nacionalistas", ha señalado.

Para Eneko Andueza, se trata de una ley que evita que haya un modelo único y "garantiza la libertad de elección del idioma por parte de los padres y de las madres". "No es una ley que se dedique a la construcción nacional, al adoctrinamiento, sino que esta ley se dedica a educar en principios y en valores", ha asegurado.

En este sentido, cree que "disponer de una ley como punto de partida es básico y positivo" pero cree que "no podemos entregarnos a la autocomplacencia". "Tenemos una ley de educación recién aprobada pero la ley por sí sola no resuelve los problemas, no soluciona nada si no hay una voluntad activa para poner en marcha todos los resortes e implementar todas aquellas medidas que recoge", ha advertido.

APUESTA POR LA ESCUELA PÚBLICA

El candidato socialista ha destacado que la nueva norma "hace una apuesta decidida por la Escuela Pública vasca", y los socialistas defienden que "si de verdad queremos crecer como país; si de verdad aspiramos a ser una sociedad igualitaria, equitativa, justa, desarrollada, moderna, una sociedad con futuro, no hay más salida que apostar por la Escuela Pública Vasca, una apuesta que asegure el derecho a poder tener un éxito en los estudios a todos los estudiantes independientemente de su origen, de su condición social o de su sexo".

"Es fundamental que se asegure ese derecho a poder tener un éxito a todos y a todas, sin hacer ningún tipo de excepción, porque cuanto más éxito tengan nuestros hijos y nuestras hijas en los estudios, en el conocimiento, mejor le irá al conjunto de la ciudadanía, mejor le irá a Euskadi", ha añadido.

Andueza ha asegurado que la apuesta de los socialistas "es firme, inequívoca e irrenunciable", y cree que el PNV "aprobó la ley con los socialistas porque no le quedó otro remedio". "¿Apuesta de verdad por la escuela pública vasca?. Bildu ya sabemos que no. Lo tenemos muy claro. Está en otro tipo de idea de escuela y de educación, una que crea vascos de primera y vascos de segunda en función de si son nacionalistas o no son nacionalistas", ha criticado.

UN BUEN RENDIMIENTO

Para el PSE-EE, "PNV y EH Bildu no comparten una educación en valores, comparten una educación en identidades". "Nosotros defendemos el buen rendimiento del alumnado que es lo que verdaderamente nos debe de importar", ha resaltado.

El candidato socialista a lehendakari se ha comprometido a "acabar con el pago de cuotas" en los colegios concertados, "aplicando al dictado lo que dice la nueva ley de educación". "La ley por sí sola no basta. Hay que tener voluntad de desarrollarla y de aplicarla, y nosotros la tenemos. Tenemos una voluntad inequívoca, firme, de hacer de la educación en Euskadi uno de los principales baluartes de nuestro futuro como sociedad", ha reiterado.

Asimismo, ha abogado por una educación "de calidad, bien dotada de recursos humanos y materiales, igualitaria, sin segregación de ningún tipo, abierta a todos y a todas, una educación trilingüe". "Nuestro programa recoge toda una batería de medidas para transformar para cambiar el guión de la educación en Euskadi porque queda mucho por hacer, queda mucho por construir", ha señalado.

PROPUESTAS

Entre estas propuestas, ha destacado, entre otras, una escolarización del 100% a partir de los dos años, implantar un programa de alto rendimiento académico para el alumnado con mejores resultados, mejorar hasta un 90% la tasa de continuidad del profesorado de cada centro público para favorecer la continuidad de los proyectos educativos, dotar de recursos humanos y materiales precisos a los centros con mayores necesidades, así como a tomar medidas para "revertir procesos ya existentes de concentración excesiva de alumnado de origen extranjero".

Además, se ha comprometido a poner "especial atención para mejorar los protocolos para erradicar el bullying o dotar de más medios para que los niños y niñas con necesidades especiales tengan las mismas oportunidades, para aplicar una educación sexual y afectiva dirigida a erradicar la violencia machista entre los más jóvenes".

"La educación nos preocupa y mucho. Nos preocupa y nos ocupa, como la sanidad, como la vivienda, como la seguridad, como el empleo, como los cuidados, como la igualdad, como la diversidad, como nuestra juventud y nuestros mayores, como la sostenibilidad, como la industria", ha insistido.

Por último, ha defendido que el PSE es "la izquierda útil, la izquierda transformadora, la izquierda progresista, la que garantiza la estabilidad y construye país desde la responsabilidad de los gobiernos, la que construye convivencia, la del diálogo, la que da estabilidad y oportunidades a este país".

"El PSE-EE es el partido que va a decidir el futuro de este país a partir del próximo día 21 de abril. Nosotros somos los que vamos a decidir quién va a gobernar a partir del día 21 de abril, pero lo más importante, nosotros somos los que vamos a decidir qué políticas va a hacer ese gobierno. Y si los socialistas somos más fuertes en los gobiernos, mayor garantía habrá de que esos gobiernos apliquen políticas progresistas que favorezcan al conjunto de la ciudadanía vasca", ha subrayado antes de pedir el voto.

CANDIDATA POR ÁLAVA

La cabeza de lista por Álava, Aroa Jilete, ha puesto en valor el trabajo de los socialistas en materia de educación durante el Gobierno de Patxi López, "con una ambiciosa propuesta por el trilingüismo y por un sistema moderno e integrador". "Los socialistas seguimos apostando por un sistema educativo trilingüe, adaptado a cada centro, buscando el éxito escolar del alumnado", ha explicado.

Jilete ha subrayado la necesidad de contar con un plan de mejora de los resultados académicos, "ya que los resultados de evaluaciones internacionales muestran un empeoramiento progresivo en conocimientos como matemáticas o ciencia".

"Nos comprometemos a fortalecer el liderazgo pedagógico de las direcciones de los colegios para que puedan centrarse en temas como la lucha contra el bullying o control de dispositivos electrónicos. Además, vamos a impulsar la implementación de nuevos sistemas de comedores escolares para elevar el estándar de nutrición y bienestar alimentario y a reforzar su papel pedagógico".