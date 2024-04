Andueza dice que "la batalla no es entre PNV y Bildu" porque la alternativa al nacionalismo no es independentismo

Advierte de que está en juego "tener un gobierno para unos pocos o un gobierno para todos"



BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ha afirmado que "la batalla" en estas próximas elecciones autonómicas vascas no está entre PNV y Bildu porque "la alternativa al nacionalismo no puede ser el independentismo, sino el progresismo". Además, ha advertido de que lo está en juego es "tener un gobierno progresista que ponga en marcha políticas sociales o un gobierno centrado en lo identitario", un ejecutivo "para unos pocos, o uno para todos".

Andueza, acompañado por la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha arrancado con un acto en Bilbao su campaña a los comicios al Parlamento vasco del próximo 21 de abril con el lema 'Vota al que decide/Erabakia zurea'.

El candidato socialista a la Lehendakaritza ha destacado que hoy "comienza la campaña de la ilusión, de la esperanza", y ha recordado que quedan 18 días "para cambiar el guion de Euskadi, para comenzar a construir una Euskadi mejor, y será de la mano de los socialistas vascos".

"Esta no es una campaña cualquiera, es determinante para Euskadi, pero sobre todo, para la ciudadanía vasca, porque nos jugamos nuestro futuro. Nos jugamos seguir en la autocomplacencia o apostar por un proyecto ambicioso; seguir en el conformismo por lo hecho o aplicar políticas transformadoras y valientes que abran un nuevo horizonte a Euskadi", ha explicado.

A su juicio, también está en juego "tener un gobierno progresista que crea y ponga en marcha políticas sociales, o un gobierno centrado en lo identitario". "Euskadi se juega tener un gobierno para unos pocos o un gobierno para todos y para todas. Y el único que lo puede garantizar es el PSE-EE", ha añadido.

Eneko Andueza también ha advertido de que "algunos van a querer dibujar estas elecciones como si fuera cosa de dos, y aquí todavía queda mucha tela que cortar". "Hay un 40% de vascos que saben que van a ir a votar, pero no saben a quién. A esa gente le pediría que nos escuchara. Es el momento de la ambición, no es el momento para conformarse con lo de siempre", ha indicado.

LA ALTERNATIVA, EL PROGRESISMO

Andueza ha subrayado que "esto no es una batalla entre el PNV y Bildu" porque "la alternativa al nacionalismo no puede ser el independentismo, la alternativa es el progresismo". "Y ya sabemos que EH Bildu, entre progreso o independencia, siempre independencia. Esto es una batalla entre hacer las cosas igual o tener un nuevo liderazgo para mejorar Euskadi. Y eso sólo puede venir de la mano de los socialistas", ha manifestado.

Tras asegurar que los socialistas "han dado la talla esta legislatura y ha estado a la altura de las circunstancias, de la inmensa responsabilidad de responder a desafíos de una magnitud inmensa", ha remarcado que han tenido "la gran oportunidad de demostrar" lo que son, "un partido responsable, un partido de gobierno, de compromiso, de lealtad y, sobre todo, de capacidad de gestionar bien, para todos y para todas".

Por ello, ha dicho que, "frente a los que se han visto desbordados por las circunstancias, frente a los que no han sabido dar respuestas a las necesidades de la gente y de los servicios públicos, frente al conformismo, al continuismo, frente a los que sólo proponen la receta de la soberanía para curar todos los males de Euskadi", el PSE-EE es "la garantía de buena gestión".

Por eso, ha subrayado que la tasa de desempleo está por debajo del 7% y hay empleo "estable y de calidad, con más derechos gracias también a una Reforma Laboral a la que PNV, Bildu y el PP dijeron que no".

Andueza, que ha citado otros logros de los socialistas en el Ejecutivo, ha asegurado que "pintan mucho en el gobierno". "Somos esa izquierda que alza la voz, porque tiene voz propia y dice lo que piensa. Sin nosotros, no hubieran existido las políticas progresistas y de izquierdas en este gobierno. No hubiera habido políticas de vivienda, no tendríamos una ley de Educación al servicio del alumnado y su rendimiento, sino una Ley al servicio de la construcción nacional, para adoctrinar, no para educar", ha avisado.

También ha asegurado que Euskadi tiene Ley vasca de Memoria de Histórica y Democrática gracias al PSE-EE", para señalar que es lo contrario de lo que ocurre en las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

"Por eso somos imprescindibles, porque sin nosotros, no hay progreso, y sin progreso, no hay igualdad. Y yo quiero una Euskadi hecha entre diferentes que nos haga más iguales. Estamos a lo que de verdad importa. Somos los únicos que hablamos de problemas reales. Somos un proyecto a la medida de lo que necesita Euskadi", ha aseverado.

El aspirante a la Lehendakaritza ha indicado que su partido "tiene el mejor programa, porque es un programa colectivo de país", confeccionado tras escuchar durante meses a la gente Lo que verdaderamente le importa a la gente: sanidad, educación, seguridad, empleo, vivienda, transporte, cuidados, juventud, mayores, igualdad o lucha contra el cambio climático".

Eneko Andueza ha recordado los 2.000 profesionales sanitarios que pretenden a incorporar a la plantilla de Osakidetza, que ahora no están ni en la plantilla estructural ni en la temporal. También se ha referido a su propuesta de Gizakidetza, "un modelo universal, público, que garantice unos buenos cuidados, y que cuide a quien cuida".

Además, ha explicado que quieren que el 50% de la vivienda de alquiler protegido para menores de 36 años, que el transporte público sea gratuito para personas desempleadas y jóvenes menores de 26 años; que los bancos y cajas con capital vasco prioricen los proyectos que apuesten por las energías renovables y la descarbonización; o que la Ertzaintza tenga mejores condiciones laborales y más medios humanos y materiales, entre otras cuestiones.

Otras de sus prioridades es "incorporar todos los psicólogos y psiquiatras clínicos necesarios para abordar adecuadamente la atención a la salud mental".

Por ello, ha proclamado: "frente al conformismo, más ambición; frente al independentismo, más pluralidad; frente al insulto, más propuestas; frente a los que se pierden en sus debates internos, el voto útil a la izquierda útil, a la izquierda de construye, a la única izquierda vasca". "Somos los que vamos a decidir el futuro de Euskadi. El 21 de abril el futuro de euskadi está en vuestras manos. Vota al que decide", ha pedido a la ciudadanía vasca.

UNA EUSKADI PARA TODOS

Por su parte, la cabeza de lista del PSE-EE por Álava, Aroa Jilete, ha constatado que los socialistas "van a ser decisivos el 21 de abril para garantizar una Euskadi en la que quepamos todos". A su juicio, en los próximos comicios, "serán las políticas socialistas las que tengan la capacidad de decidir, para gobernar", no "las derivas identitarias, alejadas de los problemas reales de la gente, ni las políticas de derechas solo preocupadas por las necesidades de unos pocos las que decidan".

Además, Denis Itxaso, que encabeza la lista por Gipuzkoa, ha hecho un llamamiento a los vascos para que "apuesten por la fuerza del Partido Socialista". "Somos la garantía de la buena gestión, de la convivencia y de la constancia. El PSE es el que asegura que la estabilidad y la política de acuerdos sigan siendo la guía de nuestra vida pública y política", ha concluido.