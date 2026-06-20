Andueza dice que "pese a quien pese" PSE sigue con "ganas, manos limpias y pilas puestas" para las municipales y forales

Acto del PSE-EE de Álava en Iruña de Oca - PSE-EE

VITORIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que los socialistas continúan trabajando por resolver las preocupaciones de la ciudadanía y siguen "aquí, pese a quien pese, con el ánimo intacto y las manos limpias" y ha asegurado que tienen "las pilas puestas" de cara a las elecciones municipales y forales del próximo año.

Andueza ha realizado esta reflexión en la fiesta de las Agrupaciones socialistas de Álava celebrada este sábado en Iruña de Oca, con la asistencia, entre otros, del secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria.

El líder del PSE-EE ha destacado que para celebrar que los socialistas "siguen aquí, pese a quien pese, con el ánimo intacto, con más ganas que nunca".

"Y hoy seguimos aquí, pese a quien pese. Con las manos limpias, con la conciencia tranquila, con el ánimo intacto, con más ganas que nunca. Que no traten de manchar nuestra historia", ha señalado.

Además ha destacado que continúan con el "mismo propósito" de "construir una sociedad más justa, luchar contra la desigualdad y mejorar el bienestar colectivo".

"Ésta es la razón de ser del PSE-EE, en todos los rincones de Euskadi y también aquí, en Álava, donde hemos luchado sin descanso desde el primer día, desde ese ya lejano 1897, cuando se constituyó la primera Agrupación Socialista de Vitoria", ha remarcado.

Tras recordar que son el primer partido fundado en Álava, ha indicado que la historia del Partido Socialista alavés está "muy mediatizada por la resistencia de los poderes fácticos, por el combate que desatan los poderes económicos contra la organización obrera". También ha subrayado que su historia está marcada "por la resistencia al fascismo, en la Guerra Civil y después en la Dictadura" y también por la defensa de la democracia o la lucha contra el terrorismo. En este punto, ha recordado la muerte de Fernando Buesa, asesinado por ETA junto al ertzaina Jorge Díez Elorza, y a las otras 43 víctimas del terrorismo asesinadas en este territorio.

Según ha manifestado, la sociedad alavesa sabe que "en el PSE tiene un aliado que trabaja por la convivencia" y sabe que son "una garantía para que las instituciones trabajen por la igualdad y la justicia social". Andueza ha subrayado el "buen hacer" del socialismo a la hora de garantizar "unas instituciones al servicios de la mayoría social".

Tras señalar que hay gente que quiere "quiere representar una Álava libre de socialismo", ha insistido en que seguirán "con determinación" porque tienen "más ganas que nunca de defender a la clase trabajadora y una sociedad más justa".

Asimismo, ha destacado que la "forma de gobernar" de lo socialistas y ha citado a Maider Etxebarria, al frente del Ayuntamiento de Vitoria, de la que ha destacado su "demostración de liderazgo" y su "inyección de optimismo" que ha "levantado el ánimo de la ciudad".

Según ha subrayado, "nadie como Maider Etxebarria para devolver la sonrisa a la capital de Euskadi, para reivindicar el orgullo de vivir en una ciudad acogedora, una ciudad que emprende, que enseña su mejor cara al turismo, que se ha convertido en sede de grandes citas"

"La Vitoria-Gasteiz de Maider y del PSE-EE de Álava es la que ha conseguido unir fuerzas para sacar adelante los Presupuestos, el Plan General, con eficacia, con rigor, con acuerdos entre diferentes", ha remarcado Andueza, que también ha destacado el trabajo desarrollado por el alcalde socialista de Iruña de Oca, Mitxel Montes, o la de Zambrana, Trini Zarza, que "luchan cada día, desde estas alcadías, con proyectos y buenas ideas para construir municipios dinámicos".

Andueza también ha destacado la labor de los socialistas en las distintos ayuntamientos, en las Juntas y en las diputaciones y ha recordado que queda un año para las elecciones municipales y forales y hay que "acabar la legislatura en todo lo alto".

"Ahí viene un examen para el que estamos preparados, pero conviene no descuidarse. Me consta que el partido tiene las pilas puestas, que Javier Hurtado y su ejecutiva están preparados, que todos sois conscientes de la responsabilidad que tenemos", ha remarcado.

JAVIER HURTADO

Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Javier Hurtado, ha defendido que, en un tiempo en el que la política se ha convertido en "una competición permanente por la polémica o por el enfrentamiento", los socialistas siguen trabajando "para resolver problemas de la ciudadanía alavesa, para llegar a acuerdos y mejorar la vida de los vecinos".

Por ello, ha indicado que son el partido "más equilibrado de Euskadi", mientras "otros están más pendientes de lo que ocurre en Madrid, de lo que se decide en Bizkaia o de sus propias batallas internas".

Tras subrayar que Álava es "su prioridad", ha indicado que su objetivo es llevar a los 51 municipios de Álava las políticas "progresistas" que ya están transformando Zambrana, Iruña de Oca y Vitoria-Gasteiz, donde gobiernan los socialistas.

También ha destacado el trabajo en la Diputación foral y, tras subrayar que están preocupados" por la situación de la industria en Aiaraldea, ha recomendado "huir de generalizaciones injustas, como hace el diputado general", Ramiro González, al tiempo que ha defendido a los sindicatos UGT y CCOO "que demuestran cada día que es posible defender los intereses de los trabajadores desde la responsabilidad, sentándose en las mesas de negociación, buscando acuerdos".

Asimismo, se ha referido también a la fiscalidad, después de que la diputación de Bizkaia aprobara una serie de medidas fiscales, que el PNV, según han denunciado los socialistas, no habían consensuado con ellos.

Tras asegurar que la política fiscal es la mejor herramienta para construir una sociedad más justa, ha señalado que, cuando se habla de una posible reforma tributaria es algo "demasiado importante como para abordarlo desde decisiones unilaterales que no han sido previamente compartidas y acordadas entre quienes gobernamos conjuntamente".

"Quiero ser muy claro: si gobernamos juntos, juntos debemos decidir. Esa es la base de cualquier acuerdo y también la mejor garantía de estabilidad y de respeto entre socios", ha añadido.

Según ha manifestado, en Álava están abiertos "a debatir, a dialogar y a estudiar todas aquellas propuestas que puedan contribuir a mejorar el sistema tributario" pero no están "dispuestos a aceptar planteamientos al dictado de nadie, porque las decisiones sobre la fiscalidad alavesa no pueden venir impuestas desde otros territorios".

"Cualquier avance debe hacerse desde el acuerdo entre las tres haciendas forales y desde el entendimiento entre las fuerzas políticas que compartimos responsabilidades de gobierno", ha remarcado.

Asimismo, ha defendido que las medidas tributarias "nunca deben suponer una ruptura de la armonización fiscal que existe hoy en Euskadi".

"Si hay una nueva reforma fiscal, esa reforma incorporará las prioridades del Partido Socialista, que son las prioridades de la gente. Se trata de responder a las preocupaciones reales de la ciudadanía, de nuestras empresas y sectores, en definitiva de nuestra sociedad.

Javier Hurtado cree que "hay margen" para adecuar el sistema tributario y los socialistas siempre" han estado en los acuerdos para conseguirlo".

Por su parte, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha defendido que "frente al concepto negativo de la derecha y la ultraderecha", apuestan "por una visión realista y positiva".

Maider Etxebarria ha señalado que el trabajo desarrollado en la ciudad demuestra "la necesidad de que el PSE esté en los gobiernos". "Aportamos estabilidad, confianza y diálogo", ha recalcado.