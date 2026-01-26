Andueza espera un "encuentro cordial" de Sánchez y Pradales, "lealtad institucional y diálogo propio de instituciones"

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, espera un "encuentro cordial" entre el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como "lealtad institucional y el diálogo propio de las instituciones".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Andueza se ha referido a la reunión que este martes mantendrán el Lehendakari y el presidente del Gobierno para analizar asuntos de interés común, antes de concretar el encuentro bilateral que tienen pendiente para cerrar los compromisos pendientes de cumplimiento, entre ellos la culminación del Estatuto de Gernika, con el traspaso de la totalidad de materias contempladas para Euskadi en el texto estatutario.

Andueza ha dicho que espera "un encuentro cordial" que sirva para "recapitular y reflexionar sobre lo que han sido las últimas semanas, los logros conseguidos durante las últimas semanas con la firma de cinco competencias para Euskadi", así como para hacer "un repaso del horizonte, de lo que viene, de la situación política general y de la política vasca en particular".

"Espero lo que se tiene que esperar del encuentro de un presidente del gobierno de una nación y un presidente de una comunidad autónoma, es decir, la lealtad institucional y el diálogo propio de las instituciones en este caso", ha remarcado.

Por otro lado, ha considerado que "para nada"el Estatuto de Gernika no corre el riesgo de "desnaturalizarse", tal y como denunció hace unos días el lehendakari y ha defendido que, "por lo menos en la parte que corresponde al PSOE y al PSE-EE" están actuando "con absoluta responsabilidad, atendiendo efectivamente a lo que son los intereses generales y a lo que marca el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika, que desde luego ha tenido un desarrollo inmenso en lo que es esta legislatura y en la anterior liderada por Pedro Sánchez, con 20 competencias firmadas".

"A partir de ahí, lo que sí podemos concluir es que si hay un garante del cumplimiento y de la defensa del Estatuto de Autonomía de Gernika ese garante es el PSE-EE", ha afirmado.

Ante las críticas del Gobierno vasco y del PNV de que "cuesta demasiado" que el Gobierno central dé luz verde a las competencias, Andueza ha dicho que "cuesta lo que debe de costar" y ha advertido que en el Partido Socialista no acostumbran a "firmar cosas por firmar", sino que, cuando materializan una competencia lo hacen "con plenas garantías jurídicas y, sobre todo, efectivas y económicas para que todo eso pueda cumplimentarse y pueda desarrollarse con absolutas garantías".

"Lo hacemos con plenas garantías para que cuando la Comunidad Autónoma de Euskadi asuma esa competencia, la gestión de la misma se haga con plenas garantías y, desde luego, con todo absolutamente blindado para que el funcionamiento sea el adecuado", ha insistido.

En ese sentido, ha recordado "experiencias ciertamente negativas en el caso de alguna transferencia que vino demasiado deprisa, que no vino de manera adecuada y que, posteriormente, ha sido recurrida o incluso no ha venido con los medios efectivos, materiales y económicos suficientes para que la gestión sea la que entendemos que se merece la ciudadanía vasca".

Por tanto, ha advertido que "las cosas hay que hacerlas bien, no conviene correr, sino que conviene que cuando se materialice una competencia, venga con plena garantía jurídica, económica y, desde luego, efectiva para que eso se gestione de la manera más adecuada".

Eneko Andueza ha dicho que "nadie puede negar que existe una voluntad política plena por parte del PSE-EE y también por parte del Gobierno de España para ir avanzando en materia de autogobierno e ir materializando esas transferencias".

"En estas dos últimas legislaturas en las que el liderazgo ha correspondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han materializado 20 competencias, cosa que, desde luego, en la última etapa de gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, no se produjo, porque no vino ni una competencia a Euskadi", ha subrayado.

En esa línea, ha destacado que "si ha habido un partido que ha defendido y que ha estado en todo momento con el Estatuto de Autonomía de Gernika ese e el Partido Socialista de Euskadi. No hay un partido en Euskadi que pueda decir lo mismo".

"Nosotros estuvimos en su redacción, estuvimos en su aprobación, hemos estado en su defensa, incluso en los peores momentos de la historia de este país. Hemos estado en su defensa, incluso, cuando algunos, como el PNV o EH Bildu, han dado por muerto a este Estatuto y estaremos y hemos estado siempre en el desarrollo del mismo", ha manifestado, para insistir en que "si hay un garante de ese Estatuto de Autonomía, de su desarrollo y de su cumplimiento y de su materialización, es el Partido Socialista".

AGOTAR LA LEGISLATURA

Por otro lado, ha asegurado no tener "ninguna duda" de que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura, por lo que todavía hay "más de un año por delante" para poder completar el Estatuto. "Tenemos legislatura por delante y, una vez que se convoquen elecciones generales veremos a ver lo que pasa, porque algunos ya están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo", ha advertido.

Andueza cree que existen "garantías para seguir avanzando, haciendo las cosas bien y seguir firmando transferencias", pero "sin el reloj encima de la mesa, sin actuar y trabajar a contrarreloj, porque eso no beneficia absolutamente a nadie".

Preguntado si el PSE-EE se replantearía su actuación en Euskadi si el PNV dejara de apoyar al gobierno de Sánchez, ha recordado las palabras del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, antes de la reunión del pasado 16 de enero en la que los Ejecutivos central y autonómico firmaron el traspaso a Euskadi de cinco competencias del Estatuto de Autonomía, advirtiendo que si no se traspasaban esas competencias a Euskadi, "la cosa es grave", y no se quedarían "cruzados de brazos" y el Gobierno español se iba a "dar cuenta enseguida".

"QUIEBRA DE LA CONFIANZA"

En su opinión, las declaraciones de Esteban muestran "una voluntad de que, en ciertas circunstancias, pueda haber una quiebra de la confianza". "Y esa quiebra de la confianza, evidentemente, también tiene su hueco aquí en Euskadi, no solo ellos tienen el derecho y la capacidad de no quedarse con los brazos cruzados, nosotros también lo podemos hacer y, evidentemente, nosotros no nos quedaríamos con los brazos cruzados", ha advertido.

No obstante, ha remarcado que el PSE-EE es "un partido responsable, serio, de palabra y cumplimos siempre con la palabra dada", por lo que ha dicho que seguirán "siendo fieles a esa hoja de ruta en forma de programa de gobierno" que tienen firmada con el PNV, al tiempo que ha insistido en que "una quiebra de la confianza supondría que, evidentemente, aquí en Euskadi también pasarían cosas".

En cuanto a la relación entre PNV y PSE, ha asegurado que es "sólida, de confianza y de diálogo continuo", lo que, según ha dicho, "se exige dentro de la relación propia de los socios de gobierno que han firmado un acuerdo y que están obligados a cumplirlo y a desarrollarlo, en la medida que no es un compromiso únicamente entre los dos partidos, sino que, sobre todo, es un compromiso con la ciudadanía vasca".