Andueza espera que la "fiebre electoral" de PNV "no le impida ver que el Gobierno es el que mejores efectos tiene"

Reunión de la Comisión Ejecutiva del PSE-EE. - AMAYA DÍAZ-EMPARANZA/PSE-EE

BILBAO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha criticado la "fiebre electoral" que, a su entender, afecta a PNV y EH Bildu y ha esperado que "no impida ver con claridad que el Gobierno socialista es el que mejores efectos tiene" para los vascos. Asimismo, ha reclamado "un compromiso democrático sin fisuras" tras incidentes protagonizados por Ernai o GKS.

La Comisión Ejecutiva de Euskadi del Partido Socialista ha mantenido este martes su última reunión del año, en la que Andueza ha valorado el trabajo del PSE-EE en el Gobierno Vasco y en el resto de instituciones y la confirmación del "giro a la izquierda" en los presupuestos de las diputaciones, según ha informado la formación en un comunicado.

El líder del PSE-EE ha subrayado que la política vasca camina "en una buena dirección", según ha indicado, orientada por las políticas progresistas que impulsa su partido y sostenida por los acuerdos y "alejada de la crispación que alimentan la derecha y la ultraderecha" en otros ámbitos.

No obstante, ha advertido de los efectos de la "fiebre electoral" que, según ha explicado, ha afectado a algunos partidos en Euskadi. "Es lógico y legítimo que todas las formaciones políticas nos preparemos para las próximas elecciones, en especial, las municipales y forales de 2027, pero conviene que afrontemos los próximos meses sin la fiebre electoral y los efectos no deseados que ha provocado", ha explicado en referencia al PNV y EH Bildu.

Así, se ha mostrado crítico con las manifestaciones de los dirigentes jeltzales en los últimos días y que, en su opinión, apuntan a "un interés electoral". En concreto, se ha referido a las palabras del lehendakari, Imanol Pradales, en las que "vinculaba el apoyo del PNV al Gobierno de España con las transferencias" y al discurso del presidente de EBB, Aitor Esteban, en la Asamblea General de PNV, donde advirtió de que "o el PSOE consigue detener ya la hemorragia de noticias diarias" o Pedro Sánchez tendrá que "plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios".

"No hay que confundir el Gobierno con el partido y el interés particular con el interés de la ciudadanía vasca. Y conviene insistir en que la estabilidad es un bien preciado en todas las instituciones. Espero que la fiebre electoral a la que me refería no impida ver con claridad que el Gobierno socialista es el que mejores efectos tiene sobre el bienestar, sobre una situación económica envidiable, sobre el empleo, sobre las pensiones, sobre el salario mínimo y sobre tantos y tantos asuntos que afectan a vascos y vascas", ha reivindicado Eneko Andueza.

Respecto a EH Bildu, el secretario general del PSE-EE ha insistido en que es "imprescindible un compromiso democrático sin ningún tipo de fisuras", tras los últimos "episodios de violencia" protagonizados por organizaciones como Ernai o GKS.

En palabras del líder socialista, "no vamos a normalizar que se provoquen incidentes, que haya jóvenes que se enfrenten a la Ertzaintza, que se amenace con pancartas o que se señale en las redes sociales, que se ataquen sedes de partidos políticos o se asalte una institución para abrir una guerra de banderas a la antigua usanza". "La pluralidad y la diversidad de Euskadi es un bien muy preciado y ya es hora de que se admita así también desde EH Bildu", ha defendido.

BALANCE

Durante su discurso ante la Comisión Ejecutiva, Andueza ha hecho balance ante la dirección socialista del primer año completo de la legislatura en el Gobierno Vasco y se ha mostrado "muy satisfecho" por el hecho de que los consejeros socialistas estén demostrando que "saben liderar, que tienen muy claros sus objetivos, los recogidos en el Acuerdo de Gobierno, y que las políticas de Empleo, Movilidad, Vivienda, Turismo y Derechos Humanos son una referencia".

El líder del PSE-EE también ha destacado "el impulso" que han adquirido otras áreas de responsabilidad nacionalista, como las de Salud o Industria.

Por otro lado, ha valorado el trabajo en los ámbitos local y foral que, según ha destacado, afrontarán la recta final de la legislatura con presupuestos en las tres diputaciones y en un buen número de ayuntamientos. Asimismo, ha incidido en que se ha logrado, además, consolidar en las cuentas forales "el giro a la izquierda que supuso la firma de la reforma fiscal".

Por lo que respecta a su partido, ha destacado que el décimo congreso, celebrado en febrero en San Sebastián, fue "una demostración de unidad", pero, sobre todo, "de ambición" por parte del PSE-EE, que ha afrontado el actual mandato con el objetivo de incrementar su presencia, influencia y liderazgo institucional.

"Hemos cumplido con creces, creo yo, con el objetivo de actuar sin complejos, con voz propia y reivindicando siempre la política útil, alejada de ensoñaciones y de proyectos de ruptura que solo pueden ir en contra de la estabilidad, del interés general y de nuestros objetivos de progreso y justicia social ", ha señalado.