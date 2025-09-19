Andueza e Illa comparten su "agenda socialista de diálogo, pluralidad y defensa de derechos" para Euskadi y Cataluña

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - PSE-EE

BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y el President de la Generalitat de Catalunya y primer secretari del PSC, Salvador Illa, han compartido este viernes lectura de que "una agenda socialista en beneficio del diálogo, de la pluralidad y la defensa de los derechos, constituye una oportunidad para que tanto Euskadi como Cataluña avancen en progreso, bienestar y justicia social".

Andueza e Illa han mantenido una reunión a primera hora en Vitoria-Gasteiz, que ha servido de preámbulo a la agenda oficial del President en Euskadi, que incluye un desayuno informativo con la presentación de la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria.

Posteriormente, realizará una visita a Mondragón Corporación, en Arrasate (Gipuzkoa), junto al vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, para posteriormente, mantener un almuerzo con el Lehendakari, Imanol Pradales, y finalmente, una reunión con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el también socialista Denis Itxaso.