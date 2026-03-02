Andueza pide a izquierda abertzale "un poquito más de valor" para dar información sobre asesinatos de ETA sin esclarecer

Archivo - El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha dicho "algún responsable de la izquierda abertzale" debería tener "un poquito más de valor" y dar información sobre algunos de los asesinatos de ETA que todavía están por clarificar y les ha reprochado "el ímpetu" en querer desclasificar documentos del 3 de marzo, del 23-F, de los GAL o del 'caso Zabalza', al tiempo que son "tremendamente laxos cuando se trata de clarificar los más de 300 asesinatos de ETA que siguen sin esclarecer".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza se ha referido a la posibilidad de que se desclasifiquen de los archivos relacionados con la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.

Andueza ha dicho que es "un buen momento" para desclasificar los documentos realcionados con el 3 de marzo y cree que, "a partir de ahora se ha abierto una vía muy interesante para hacerlo" con la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23-F, que es "un primer paso y no va a ser un último paso".

El líder del PSE-EE ha señalado que, "a medida que pasa el tiempo y a que la sociedad también ha madurado muchísimas cosas y ha sanado de alguna manera o en cierta medida determinadas heridas pueden ser buenos momentos los próximos años para que eso pueda producirse".

Andueza ha reprochado "el ímpetu que tienen algunos en querer desclasificar muchos documentos, los del 3 de marzo, los del 23-F, los del caso Mikel Zabalza y los del GAL", lo que ha dicho compartir "absolutamente", pero, sin embargo son "tremendamente laxos cuando se trata de clarificar los más de 300 asesinatos de ETA que siguen sin esclarecer, cuando hay mucha gente de la izquierda que tiene datos e información de los asesinatos".

"Está muy bien pedir que se desclasifiquen esos documentos, yo también lo hago, yo también quiero la verdad, la justicia y la reparación, pero la quiero para todas las víctimas, no de manera sesgada", ha manifestado, para subrayar que él no es "reivindicativo a tiempo parcial", sino "a tiempo completo" y también exige "verdad, justicia y reparación para todas esas familias que tienen todo el derecho a saber quiénes fueron los asesinos de sus familiares".

Según ha dicho, "quizá alguna diputada, algún parlamentario, algún responsable de la izquierda abertzale debería tener un poquito más de valor y arrojarnos un poquito de luz y dar información sobre algunos de esos asesinatos que todavía están por esclarecer".

3 DE MARZO

Coincidiendo con el acto de descubrimiento de la placa que declara la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz 'Lugar de Memoria Democrática' cuando se cumple el 50 aniversario de los trágicos sucesos del 3 de marzo de 1976 en los que murieron cinco trabajadores, Andueza ha apuntado la posibilidad de que este martes en el Consejo de Ministros se pueda realizar un pronunciamiento en relación con estos hechos.

Andueza ha señalado que "el compromiso del Gobierno de España por afianzar derechos y libertades y consolidarlas, y no solo consolidarlas sino reivindicarlas porque nos ha costado muchísimo conquistarlas, debe de conllevar también un pronunciamiento que quizás se pueda producir, por ejemplo, mañana en el Consejo de Ministros". "No sería un mal momento para que el Gobierno de España se reafirmara en ese compromiso con nuestras libertades", ha considerado.

Andueza ha afirmado que los socialistas se consideran "víctimas de todo aquello que se produjo" y ha recordado que "la masacre del 3 de marzo sucedió en un contexto muy concreto, en aquella España predemocrática en la que los coletazos del franquismo seguían muy vigentes, y fue aquel gobierno del tardofranquismo quien lo provocó".

En ese sentido, ha dicho que "las personas que estaban en aquella iglesia, principalmente eran gentes venidas de muchos puntos de España, emigrantes que vinieron a buscarse un futuro mejor a Euskadi reivindicando sus derechos laborales que se encontraron con aquella masacre".

Por tanto, ha asegurado, "nos sentimos víctimas de aquel momento en el que tanto socialistas tanto sindicalistas vascos, ese movimiento obrero, no solo reivindicaba derechos laborales, sino incluso, por encima de todo eso, reivindicaba libertades".

Por ello, ha considerado que "exigir una responsabilidad, ahora mismo, a un gobierno presidido por el Partido Socialista cuando fuimos nosotros las víctimas de todo aquello no tiene ningún tipo de sentido".

"Otra cosa es que algunos, dentro de esa melé que intentan provocar cuando se acercan estas estas fechas, intenten mezclar términos, pero si había alguien que estaba ahí reivindicando no solo los derechos laborales, sino muy por encima de eso, una España democrática en libertad eran muchísimos trabajadores, gente desde la UGT a Comisiones Obreras, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que estaban allí luchando como lo hicieron durante tantos años en clandestinidad".

En ese sentido, ha dicho que EH Bildu "siempre ha intentado" capitalizar el 3 de marzo y le ha intentado dar "un barniz independentista, nacionalista, que en este caso no tiene ningún sentido" porque "la inmensa mayoría de trabajadores que se encontraban en aquella iglesia eran emigrantes que habían venido a Vitoria-Gasteiz a buscarse un futuro mejor desde tantos puntos de aquella España en declive en los últimos coletazos del franquismo".

Eneko Andueza ha insistido en que "intentar acaparar algo que, desde luego, a ellos en absoluto les corresponde, es algo absurdo". En cualquier caso, ha añadido que "todos sabemos dónde hemos estado en cada momento de la historia y el PSE-EE siempre ha estado en favor de la paz, de la libertad, de los derechos sociales y de la consolidación y el avance democrático de este país".

"Algunos ahora querrán acaparar todo lo que quieran, pero también sabemos en otros momentos de la historia de este país dónde estaban ellos y dónde estábamos nosotros", ha remarcado.

REY EMÉRITO

En relación abierto sobre el regreso a España del Rey Emérito tras las desclasificación de los documentos del 23-F, Andueza ha dicho que él sí tiene una opinión "muy clara" y ha dicho que "no hay día en el que el Nuñez Feijóo no meta la pata".

Andueza ha afirmado que el presidente del PP "va camino de batir absolutamente todos los récords" y, además, haciendo algo que cree que "en el seno del PP no debe sentar muy bien, que es enfrentarse, incluso generar tensiones con la Casa Real, ellos que son tan monárquicos".

En su opinión, "no tiene nada que ver una cosa con la otra" porque "el papel que tuvo o dejó de tener el rey en el 23-F ha quedado claro". "El rey emérito está donde está por lo que está y no es precisamente por el 23-F, es por una situación en la que ha quedado clara que ha tenido un comportamiento fuera de toda ética, que se ha beneficiado de determinados privilegios e incluso ha hecho cosas que dentro de la ética fiscal y de la moral en general nos parece que están fuera de lugar".

Por tanto, ha cuestionado el que Feijóo haya querido "aprovechar este viaje para comprometer a la casa real y para hacer ver que todo esto puede provocar un regreso".

A su entender, "el rey emérito está muy bien donde está y no hay que aprovechar ningún tipo de viaje de este tipo para reivindicar su regreso" porque "él mismo se ha ganado a pulso el estar fuera de la sociedad española".

"Como bien dijo el otro día el presidente del gobierno, que regrese, si cada vez que hay regatas viene a España. Si ni su propia familia está cómoda pensando en que pueda venir, dejemos el asunto en paz y que esté donde está", ha zanjado.