Andueza pide al lehendakari presupuestos "expansivos" y "autocrítica" sobre los problemas del sistema educativo

1115472.1.260.149.20260909115000 Andueza y Pradales se saludan al inicio de su reunión de este miércoles - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha planteado al lehendakari, Imanol Pradales, la necesidad de elaborar unos presupuestos "expansivos" para 2027 y de hacer "autocrítica" y adoptar medidas para revertir los problemas del sistema educativo que han quedado de manifiesto en el último Informe PISA.

Andueza y Pradales se han reunido este miércoles en la sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz, en el marco de la ronda de encuentros convocada con el lehendakari con los principales representantes políticos, sindicales y empresariales de Euskadi.

El dirigente del PSE-EE --partido que gobierna en coalición con el PNV en el Ejecutivo vasco-- ha explicado que la reunión se ha desarrollado en "un clima cordial y de colaboración". Andueza ha subrayado que este ambiente "constructivo" es el que caracteriza siempre a sus relaciones con el lehendakari, incluso "en circunstancias y momentos en los que no estamos de acuerdo".

En este sentido, y en referencia a las diferencias que mantienen el PNV y el PSE-EE en algunas materias, ha afirmado que su relación con Pradales "siempre es cordial aunque en algunos momentos puedan surgir discrepancias", y que pese a esas diferencias puntuales ambas formaciones comparten "la misma hoja de ruta".

El dirigente del PSE ha explicado que ha coincidido con el lehendakari en que el Gobierno Vasco y el resto de instituciones deben estar "atentos" a la evolución de los conflictos internacionales --a cuyas víctimas ha trasladado su solidaridad-- y a las consecuencias que estos tienen para los ciudadanos vascos.

En este sentido, ha subrayado que las instituciones vascas deben seguir adoptando medidas para proteger a la población de Euskadi, así como al empleo y a las empresas de la comunidad autónoma.

Andueza ha planteado al lehendakari la necesidad de que los presupuestos vascos de 2027 sean "coherentes" con esta situación y con la "dimensión" de los retos que afronta Euskadi. El líder del PSE ha destacado que las cuentas autonómicas del próximo año deben "crecer" y tener un carácter "expansivo", con el fin de que puedan "responder con contundencia" a las necesidades que plantea el contexto actual.

PRIORIDADES

"Lo primordial es reforzar los servicios públicos, avanzar en el estado del bienestar cuando sea posible y no dar ni un paso atrás en empleo, sanidad, educación, vivienda y movilidad", ha advertido.

Andueza ha afirmado que el Gobierno Vasco debe estar "centrado exclusivamente en eso"; es decir, en la "prioridad social" en lugar de en "la prioridad nacional que asoma en ocasiones para despistarnos de lo que realmente importa". El líder del PSE ha explicado que esa advertencia sobre la deriva hacia una "prioridad nacional" va dirigida tanto a la ultraderecha, en el ámbito estatal, como a "las fuerzas abertzales" en Euskadi.

El secretario general de los socialistas vascos ha recordado que el Gobierno autonómico tiene previsto impulsar en los próximos meses nuevos instrumentos para proteger el parque de vivienda existente, reforzar el control público en la compraventa vivienda protegida, y para poner en marcha del futuro Fondo Social de Vivienda.

Según ha explicado, para garantizar la puesta en marcha de estas medidas, "hay que hacer cambios legales que son de obligada incorporación y aprobación en la Ley de Presupuestos", tal y como --según ha indicado-- ha trasladado al lehendakari en la reunión. Andueza ha recordado que el Departamento de Vivienda --gestionado por el PSE-- espera poder modificar la Ley de Vivienda para que aquellos pisos protegidos con calificación temporal que se encuentren en una zona tensionada mantengan su protección oficial más allá del plazo inicialmente previsto para ello.

También se prevé que las transmisiones de vivienda protegida se produzcan a través de Alokabide, de forma que "sea el Gobierno Vasco el que determine la persona compradora entre quienes cumplen los requisitos de acceso". "Queremos acabar con el fraude en estas operaciones de compraventa en las que se pide una cantidad, con la excusa que sea, por encima de la que fija la normativa", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que se prevé que el Fondo Social de Vivienda, con el que se pretende promover 10.000 nuevas viviendas en las próximas dos legislaturas, se pueda poner en marcha a principios de 2027.

En la reunión de este miércoles, Pradales y Andueza también han hablado sobre los malos resultados obtenidos por los alumnos de Euskadi en el último informe PISA sobre competencias educativas. El dirigente socialista ha mostrado su "preocupación" por los resultados de este estudio, y ha reclamado al lehendakari, y especialmente al Departamento de Educación --gestionado por el PNV--, un ejercicio de "análisis, autocrítica y acciones concretas para revertir esta situación".

Respecto a las diferencias que mantienen el PNV y el PSE-EE sobre los requisitos lingüísticos para acceder a un empleo público en Euskadi, ha destacado que su partido mantiene la "disposición" para tratar de llegar a un acuerdo en torno al decreto que deberá regular esta cuestión, si bien ha advertido de que los socialistas "no abandonarán sus principios y su posición política en este ámbito.

TRANSFERENCIAS

Andueza también ha reconocido que aún no ha podido acordar una posición conjunta respecto a los posibles cambios competenciales en la gestión del Puerto de Pasaia, aunque siguen trabajando para tratar de alcanzar un acuerdo.

Respecto al resto de transferencias competenciales pendientes, ha indicado que mantiene una interlocución "constante" con el Gobierno central, y que en algunos casos se trata de materias con un encaje jurídico "complejo". En todo caso, ha afirmado que el PSE sigue trabajando "con honestidad y espíritu colaborativo", y que la voluntad de ambos gobiernos es acercar posturas para que la Comisión de Cooperación Bilateral que debía haberse celebrado el pasado mes de julio pero que fue suspendida por falta de acuerdo pueda celebrarse en los próximos meses.

Por otra parte, ha considerado que las palabras de Pradales del pasado lunes, calificando de "noqueado" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la crisis migratoria de Ceuta, fueron "bastante exageradas".

En este sentido, ha indicado que espera que la situación en la ciudad autónoma "se resuelva cuanto antes con garantías", tanto para los ceutíes como para los migrantes que accedieron de forma irregular a la ciudad el pasado julio. "Sabemos que con la derecha y la ultraderecha no hay nada que hacer, pero creo que con otros agentes sociales y políticos es posible la colaboración", ha añadido.