Andueza pide al PP que condene los ataques a sedes socialistas tal y como ha hecho con los incidentes de 'La Vuelta'

El líder del PSE destaca que las protestas son "consecuencia de una sociedad sensibilizada con un problema que causa muchísimo dolor"

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que le hubiera gustado que, al igual que el PP ha hecho con los incidentes violentos registrados durante 'La Vuelta', el Partido Popular "también" hubiera expresado su condena contra los ataques violentos contra sedes socialistas registrados en los últimos meses.

Andueza, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras una reunión del grupo del PSE en el Parlamento Vasco, ha analizado la situación generada en el marco de las protestas registradas en esta prueba ciclista contra los ataques de Israel a la población palestina.

El dirigente del PSE ha manifestado que las protestas que se han producido durante las etapas de 'La Vuelta' "han sido consecuencia de una sociedad sensibilizada con un problema que desde luego está causando muchísimo dolor".

En este sentido, y en referencia a los ataques de Israel contra la población de Gaza, ha recordado que se están viendo "imágenes muy terribles". "Creo que a nadie se le puede ir de la cabeza esas más de 65.000 personas asesinadas, la hambruna, los disparos en las colas del hambre, o los bombardeos a hospitales y a escuelas, a población civil que nada tiene que ver con ese conflicto", ha indicado.

"LA VIOLENCIA SIEMPRE SOBRA"

Andueza ha indicado que "el Gobierno de España ha denunciado esa situación, como ha denunciado todo acto de violencia". Andueza también ha querido mostrar su condena personal a "cualquier acto de violencia que se produzca en cualquier ámbito", ya que "la violencia siempre está de sobra".

"Entiendo que, evidentemente, hay eventos deportivos o sociales en los que se intenta buscar una repercusión y un eco para que esa reivindicación se escuche, pero las protestas se deben de hacer desde la legitimidad de expresar libremente lo que se opina y siempre sin poner en riesgo la integridad física de nadie", ha añadido.

El dirigente del PSE considera que, en el caso de 'La Vuelta', "el problema se hubiera evitado si algunos estamentos deportivos se hubiera prohibido o se hubiera evitado la participación del equipo israelí", en referencia al Israel Premier Tech, formación que disputaba esta prueba y contra cuya presencia en la competición también se dirigían las protestas.

Respecto a la condena realizada por el PP de los incidentes violentos que, en el marco de estas movilizaciones, se han registrado durante La Vuelta', ha afirmado que le hubiera gustado que el Partido Popular "también" hubiera actuado de esta forma ante los ataques violentos padecidos en los últimos meses en sedes del Partido Socialista.

Andueza, en respuesta a las críticas a la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a las movilizaciones durante la recién concluida prueba ciclista, ha afirmado que "el único responsable cuando se produce un acto violento, evidentemente, es quien participa en ese acto violento".

"El presidente del Gobierno mostró su respaldo a la reivindicación de pedir que, de una vez por todas, se pare el genocidio de Gaza", ha señalado Andueza, que ha añadido que Sánchez "está siendo proactivo en sus discursos y en sus acciones para que eso sea posible".

"No creo en absoluto que alentara ningún tipo de violencia; el único responsable que se produzcan actos violentos es quien participa en esos actos violentos, que yo creo que rechazamos y condenamos el conjunto de los demócratas españoles", ha añadido.