Andueza (PSE) acusa a Núñez Feijóo de "abrir las puertas a la extrema derecha" en un gobierno "vergonzante"

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha acusado al dirigente popular Alberto Núñez Feijóo de "abrir las puertas" a Vox con un "gobierno vergonzante" en Castilla y León, y ha considerado que el PP necesita "una brújula". "Los socialistas nunca participarán en proyectos soberanistas ni en pactos de la vergüenza que abran las puertas a la extrema derecha", ha añadido.

El dirigente socialista ha participado este sábado, junto a la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, y el alcalde de Iruña de Oca, Michel Montes, en la reinauguración de la sede del PSE-EE del municipio alavés.

En su intervención, Andueza ha tenido un recuerdo para la situación que se vive en Ucrania tras la invasión rusa y ha destacado la ayuda recibida por muchos vascos y españoles durante la Guerra Civil. En este sentido, ha apostado porque Euskadi sea "refugio contra la guerra".

"Otros países lo hicieron con nuestros abuelos, abriéndoles las puertas. Aquí les queremos y aquí vamos a estar para ayudarles", ha afirmado en referencia a los refugiados, para añadir que ese es el compromiso de los socialistas, "hacer justicia social y conquistar derechos para que la igualdad sea una realidad".

En este contexto, ha lamentado el acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en Castilla y León, y ha considerado que va a ser necesario comprar "una brújula al Partido Popular". "Empiezo a pensar que Alberto Núñez Feijóo no distingue izquierda y derecha. Llegó diciendo que él iba a emprender un viaje al centro y ha terminado en la extrema derecha", ha expresado.

Según ha lamentado, Núñez Feijóo ha "abierto las puertas" a Vox en Castilla y León a "un gobierno vergonzante". "Nosotros nunca vamos a estar ahí, en el socavo de los derechos fundamentales que hemos conquistado con tanto esfuerzo en este país", ha incidido.

Asimismo, ha asegurado que al PP "le da igual" que el mundo sufra una pandemia, o que Europa esté en guerra, ya que "su único objetivo es torpedear a este Gobierno para llegar a La Moncloa".

El dirigente socialista ha manifestado que el PP "no estuvo a la altura" durante los meses más duros de la pandemia, al igual que tampoco "lo ha estado en estos primeros compases de la guerra". "Y no está a la altura al no seguir el ejemplo de sus socios europeos de aislar a la ultraderecha. Muy al contrario, Feijóo se ha estrenado firmando un pacto de la vergüenza", ha insistido.

Para el líder socialista, la actitud del PP se contrapone con la de un Partido Socialista que ha estado "cerca de la ciudadanía" durante toda la pandemia, desde todas las instituciones en las que ha tenido responsabilidades. "Los ayuntamientos habéis sido la primera línea de batalla contra el virus y lo vais a tener que ser ahora, en la gestión de la crisis que vendrá derivada de la guerra de Ucrania", ha dicho.

Por ello, ha abogado por continuar en el espacio "donde han estado siempre" los socialistas: "En la lucha por la paz, por la libertad y en el desarrollo de las personas y la conquista de nuevos derechos sociales que hagan del mundo un lugar agradable en el que merezca la pena vivir".

Por último, ha instado a los socialistas a "alzar la voz" y remarcar que nunca participarán en proyectos soberanistas, ni en "pactos de la vergüenza que abran las puertas a la extrema derecha".

CRISTINA GONZÁLEZ

Por su parte, la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, ha asegurado que lo hecho por el PP en Castilla y León "pone a todos a prueba, especialmente al PNV y a Urkullu que tantas esperanzas habían puesto en él y que tanto coqueteo habían mostrado con él".

Por contra, ha valorado que exista un Gobierno en el Estado "sólido, en la acción y en sus políticas, con sensibilidad social y al que algunas polémicas de socios le afectan muy poco".

Respecto al Ayuntamiento de Iruña de Oca, ha asegurado que "siempre que ha sido gobernado por socialistas se ha abierto a la colaboración de todas las fuerzas políticas, con el fin de sacar adelante presupuestos y realizar acciones beneficiosas para los vecinos". "Un buen trabajo entre todos que al PP le molesta mucho", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Iruña de Oca, Michel Montes, ha anunciado que se están terminando los trámites para la aprobación del Plan General municipal que siga permitiendo que "industria de referencia europea se pueda instalar en el municipio, ampliando nuevos sectores industriales y desarrollando sectores para poder construir viviendas para nuestros jóvenes".