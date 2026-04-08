Aner Uriarte disputará la presidencia del TSJPV a Subijana, que se presenta a la reelección

Archivo - El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal de Instancia de Bilbao, Aner Uriarte, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), disputará la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a Iñaki Subijana, asociado a Jueces para la Democracia (JpD), que se postula a un segundo mandato.

Tal como ha informado Uriarte a Europa Press, ya ha presentado su candidatura ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo plazo expiraba este pasado martes.

Aner Uriarte fue reelegido juez decano de Bilbao para un tercer mandato en enero de 2023, después de acceder al cargo por primera vez en junio de 2014 y repitir el 26 de septiembre de 2018.

Ingresó en la carrera judicial en el año 2000 y su primer destino fue como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Durango, en el que permaneció desde mayo de 2002 a septiembre de 2005, cuando ascendió a magistrado y pasó a desempeñar su labor en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Bilbao.

Desde abril de 2009 ejerció como juez de lo Mercantil hasta 2014 accedió al frente del Decanato de Bilbao. Cuando anunció su candidatura a la reelección por un tercer mandato consecutivo en diciembre de 2022, mostró su voluntad de no volver a presentarse a las siguientes elecciones a este cargo.

SUBIJANA, CANDIDATO A LA RELECCIÓN

Por su parte, Iñaki Subijana se presenta a la reelección al frente del TSJPV. Subijana lleva un mandato de cinco años al frente del TSJPV, tras tomar posesión de su cargo el 29 de abril de 2021.

Nacido en 1963, ingresó en la carrera judicial en 1990. Su primer destino judicial fue el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Azpeitia, en Gipuzkoa. Tras ascender a magistrado, desempeñó su labor en la Audiencia Provincial de Cádiz entre los años 1992 y 1995.

Posteriormente, pasó al juzgado de primera instancia 5 de San Sebastián y más tarde al juzgado de lo penal 2 de la capital donostiarra. En 2001 ocupó plaza de magistrado en la sección primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y fue nombrado presidente de este órgano jurisdiccional en septiembre del año 2010.

Tras un proceso de selección será el pleno del Consejo General del Poder Judicial el que designará al próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para los próximos cinco años.