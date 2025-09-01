Animadeba celebrará su 18 aniversario del miércoles al sábado

SAN SEBASTIÁN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de animación y videojuegos Animadeba de Deba (Gipuzkoa) celebrará su 18 aniversario desde este miércoles al sábado. Dentro de la programación destacan la competición internacional de cortometrajes y los largometrajes para niños y adultos.

Además, un año más, tendrá lugar el laboratorio Animadeba Lab, compuesto por análisis de casos de videojuegos, coloquios y talleres. Este año, además, habrá la posibilidad de probar videojuegos en el propio espacio del festival.

Paralelamente se podrá disfrutar también de conciertos, espectáculos y muchos otros eventos. Entre ellos, para celebrar los 18 años, habrá una fiesta de aniversario junto a EZEZEZ, Putas Amak y DJ Feren.

El premio honorífico de esta edición de Animadeba será para el director holandés Michaël Dudok de Wit (1953, Abcoude, Países Bajos), uno de los grandes maestros de la animación. La obra que le dio mayor reconocimiento internacional fue el cortometraje 'Father and Daughter' (2000), con el que obtuvo el Oscar, el BAFTA y el premio principal en Annecy. Desde entonces, ha firmado otros trabajos como 'The Monk and the Fish' (1994), 'The Aroma of Tea' (2006) o su primer largometraje, 'The Red Turtle' (2016, producido junto a Studio Ghibli).

Además, este año, por segunda vez, se celebrará la gala de EITB el viernes 5 de septiembre a las diez de la noche en la que se entregará el Premio EITB a la cineasta bilbaína Begoña Vicario, en reconocimiento a su amplia trayectoria y a su labor en favor de la animación.

En cuanto al concurso internacional de cortometrajes, este año se han recibido 1.410 de 128 países, y de ellos, 20 han sido seleccionados para competir en el certamen. Diez cortometrajes competirán en la Sección Oficial. Entre las películas seleccionadas los organizadores han destacado 'Mater Benefacta' de Marc Riba y Anna Solanas, o 'Sulaimani' y 'Shouldn't Rain Tomorrow'. Otros diez cortometrajes completarán la sección Nuevos Directores EHU, dedicada a cineastas que inician su trayectoria.

En el proceso de selección han participado 15 vecinos de Deba, junto con el equipo de programación del festival. Fuera de competición, en la sección Panorama, se verán trabajos como 'Etorriko Da (Y Tendrá Tus Ojos)', de Izibene Oñederra y el cortometraje 'Azkena', de Lorea Lyons y Ane Inés Landeta.

JURADO OFICIAL

Componen el jurado oficial Sara Álvarez Sarrat, doctora en Bellas Artes y profesora titular de Animación en la Universidad Politécnica de Valencia desde 1997, Begoña Vicario, doctora en Bellas Artes, y el cineasta David Baute.

Dentro de la competición se entregarán el Premio a la Mejor Película; el Premio al Mejor Guion; el Premio del Público; y el Premio Nuevos Directores EHU. También habrá largometrajes para niños y jóvenes y, en colaboración con Media Lab de Tabakalera de San Sebastián, se podrán probar videojuegos en Animadeba Lab.

También habrá en el festival 22 proyectos en desarrollo, cinco en la categoría profesional y 17 en la de nuevos talentos. En esta categoría el jurado lo compondrán Diego Herguera, Esther Cabero y Miren Aperribay.

Por otro lado, habrá clases magistrales, conferencias, talleres y mesas redondas tanto en el ámbito de los videojuegos como de la animación.

EXPANSIÓN

Por otra parte, con el objetivo de expandir Animadeba por todo el País Vasco, en la plataforma Primeran se podrán encontrar producciones vascas que han participado en el festival a lo largo de estos 18 años como 'El sueño de Sultana' o 'Etorriko Da (Eta Zure Begiak Izango Ditu)'.

Además, tras el festival Filmin ofrecerá durante dos semanas a sus suscriptores los contenidos de los dos apartados en competición (Sección Oficial y EHU Nuevos Directores), así como a la Sección Panorama.