Ansola asegura que PNV nunca va a participar en ninguna alternativa en la que esté presente Vox: "con Vox nunca, nada"

Acto del PNV en Urduliz (Bizkaia) - PNV

BILBAO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha insistido este sábado en rechazar cualquier alternativa política en la que esté presente Vox. "Nunca vamos a participar en ninguna alternativa en la que esté presente Vox... por principios, por valores, por respeto a nuestro Pueblo. Con Vox nunca, nada", ha aseverado.

En un acto político en Urduliz (Bizkaia), Ansola ha insistido en que hay que hacer frente a la ultraderecha con "principios, ética y democracia" y ha advertido de que "sin credibilidad en las instituciones, la democracia está en juego". Tras considerar "alarmante" la situación política de Madrid, ha pedido explicaciones, "hoy mejor que mañana".

Las Organizaciones Municipales de la comarca de Uribe Kosta celebran hoy su Alderdikide Eguna en Urduliz, donde el presidente del Bizkai Buru Batzar ha intervenido en un acto político en el que ha animado a las personas responsables del Partido en la comarca a "liderar una propuesta de futuro para nuestro Pueblo", renovar su proyecto y fortalecer los equipos jeltzales.

En contraposición a la gestión política y los valores del PNV, se ha referido a EH Bildu, asegurando que "quienes hablan de principios, transparencia y ejemplaridad, tienen una buena oportunidad para pasar de las palabras a los hechos".

"EH Bildu, que exige máxima transparencia a todo el mundo, resulta que ha pretendido ocultar unos hechos gravísimos", ha denunciado, haciendo referencia al caso de los presuntos abusos a menores que el Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha "silenciado".

"VALORES Y COMPROMISO"

El acto ha reunido a cientos de personas a las que Ansola ha agradecido su trabajo, valores y compromiso que "contribuyen a seguir fortaleciendo la Euskadi del bienestar que hoy disfrutamos y que debemos seguir liderando de cara al futuro".

El dirigente jeltzale ha reivindicado la "dignidad, la cultura del encuentro y la convivencia como pilares del ideario de PNV" y, de cara a las elecciones de la primavera del año que viene, ha llamado a la afiliación y a las personas que representan al Partido a trabajar "sin despistarnos, poniendo a la persona en el centro, colaborando, fomentando las inversiones, la actividad económica y el empleo, garantizando la cohesión social, sin dejar a nadie atrás".

El acto ha servido para recordar a todas aquellas personas que, tras la dictadura, se comprometieron con Euskadi cuando se cumplen casi 50 años de las primeras elecciones municipales y forales después de la muerte de Franco.

"Hoy, este acto es un homenaje a quienes, en 1979, y desde entonces hasta hoy, han representado lo mejor del Partido Nacionalista Vasco" ha explicado Ansola, para citar expresamente a los primeros alcaldes de la democracia en Uribe Kosta; Jose Ma Ezpeleta (Barrika), Carlos Iza y Rafa Etxegarai (Berango), Patxi Ibarzabal (Gorliz), Jesus Javier Agirre (Getxo), Txomin Aresti, e Iñaki San Juan (Leioa), José Bilbao (Lemoiz), José Arriola (Plentzia), Karlos Basterretxea (Sopela) y Sabin Unibaso (Urduliz). "Sois ejemplo y referencia para nuestra generación" ha concluido.