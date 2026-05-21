Ansola (PNV) muestra su apoyo al Athletic tras la petición de UPN de que se le impida el uso de la nueva camiseta

BILBAO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha mostrado su solidaridad y apoyo "total" al Athletic Club, después de que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, haya remitido sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite, para que "se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno en la que se ha incluido a Navarra dentro del mapa de 'Euskal Herria' junto con una ikurriña, la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca".

En la carta remitida al presidente de la RFEF, Ibarrola recuerda que, según la propia publicación oficial del club, 'cada una de las siete rayas de la camiseta simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria' y que "esa supuesta 'identidad común', como señalan, 'se refleja en el mapa de Euskal Herria y la ikurriña que lucirán en la parte superior de la espalda".

Para Ibarrola, "dicha representación gráfica no constituye un mero elemento ornamental o deportivo". "La inclusión de un mapa de 'Euskal Herria' junto con una ikurriña en la equipación oficial de un club que participa en competición profesional nacional, incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político", ha señalado.

Frente a esta denuncia, el presidente del PNV en Bizkaia ha respondido que "desde el respeto a lo que cada uno somos, a los siete territorios nos unen muchas más cosas que las que nos separan, la historia, la cultura, el euskera...". "Nuestro más rotundo rechazo a los discursos que pretenden dividir", ha expresado Ansola en redes sociales.