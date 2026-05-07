Ansola (PNV) pide "poner el foco" en las cuestiones que les "unen" al PSE porque "son muchas más"

Archivo - El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola - EAJ-PNV - Archivo

BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha propuesto este jueves "poner el foco" en las cuestiones que "unen" a su partido y al PSE-EE, porque "son muchas más", aunque ha instado a los socialistas a continuar con "esa otra manera de hacer política" que existe en Euskadi, tras el "inapropiado" meme de Aitor Esteban que publicaron en redes sociales. "La relación es mucho más sólida que los desacuerdos que se han visto en tres o cuatro casos", ha asegurado.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Ansola ha lamentado que, tras el desacuerdo entre PNV y PSE-EE en el tema de los requisitos lingüísticos en las ofertas públicas de empleo, "estamos poniendo el foco en ese punto", cuando, haciendo suyas las palabras del portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, "en el último mes, de 35 propuestas distintas en el Parlamento hemos votado juntos 35".

"Estamos juntos en Gobierno Vasco, diputaciones, capitales y muchas localidades, los acuerdos son muchos más, y la relación es mucho más sólida que los desacuerdos que se han visto en tres ó cuatro casos. Hay que relativizar, y, aunque haya unas sensaciones y en los medios últimamente se haya visto ese choque, ¡pongamos el foco en las cosas que nos unen de verdad, porque son muchas más!", ha insistido.

En todo caso, el dirigente jeltzale ha considerado que, "cuando hay que denunciar algunas cosas, hay que denunciarlas", en referencia al "inapropiado" meme publicado por la cuenta del PSE-EE en su perfil de 'X', y ha instado a mantener "esa otra manera de hacer política que tenemos en Euskadi".

En este sentido, ha apostado por "ser capaces de hablar y de debatir entre nosotros, y tener la capacidad de mostrar desacuerdos con normalidad, manteniendo el respeto y las formas"", ya que, según ha dicho, a pesar de ser "partidos de distinta ideología, eso es riqueza que nos enriquece a todos".

"Lo que pediría es seguir por ese camino, porque no nos gustan nada las maneras de hacer política de otros sitios y no las vamos a utilizar. Por lo menos, mientras yo sea presidente del Bizkai Buru Batzar, no voy a utilizar esas maneras", ha asegurado.

EUSKERA

Además, Iñigo Ansola ha señalado que la situación generada tras las sentencias judiciales que han anulado perfiles lingüísticos en varias OPEs es "preocupante", ya que "el euskera es el mayor tesoro que tenemos en Euskadi", por lo que ha instado a "dar una solución a este problema".

Así, ha considerado que "tenemos la necesidad de garantizar el euskera en las administraciones y los euskaldunes tenemos el derecho a poder hablar en euskera en la administración, para lo que necesitamos que los trabajadores públicos ofrezca servicio en euskera".

En este sentido, y tras destacar que la Ley de Euskera aprobada "con gran consenso" en 1982 "ha funcionado muy bien", ha lamentado que "últimamente hemos visto que se están judicializado numerosas ofertas públicas de empleo".

Por ello, el PNV, "con la mejor voluntad y mucho trabajo", comenzó a negociar con el PSE-EE "para ver si éramos capaces o no de dar garantías el euskera". "Se ha visto que esas negociaciones se han roto, y no ha habido otra oferta por paerte del PSE-EE, más allá de la que hizo el PNV. Se ha roto y punto", ha asegurado.

En todo caso, Iñigo Ansola ha destacado que "nuestras puertas están abiertas", y que "la cuestión no es quién gana o quién está por encima de quién, y muchos menos cálculos electorales, sino que lo queremos es dar seguridad al euskera, y estamos actuando con total sinceridad".

"Lo que me preocupa es llevar este tema al barro político, porque el euskera es un tesoro que hay que cuidar, más allá de ideologías políticas, y eso es lo que el PNV pretende en todo momento. Por lo tanto, abandónemos las polémicas y demos una solución a este problema. Ése es nuestro objetivo y nuestro deseo, y así va a seguir siendo", ha asegurado.

EH BILDU

De esta manera, y tras romper las negociaciones con el PSE-EE, el PNV comenzará ahora a reunirse con EH Bildu para negociar la reforma de la Ley de Empleo Público, y Ansola ha dicho que "habrá que ver" cómo se desarrollan esas conversaciones, para añadir que el objetivo es "disponer las leyes para que no se sigan judicializando" las OPEs.

En esta línea, ha recordado que el PNV ha propuesto a EH Bildu negociar a partir de la propuesta de reforma de ley presentada por los jeltzales, que propone una progresividad en los perfiles que se requieren en las OPEs, "no se cierra la puerta a nadie para ser trabajador público", y se establecen unos plazos para certificar los perfiles.

"Veamos si esa vía da buenos resultados. Lo que no podemos hacer es irnos a los totalismos, es decir, al todo o nada. Eso no funciona, y sabemos que la propuesta que hace EH Bildu no tiene futuro ni recorrido. Por lo tanto, ¿por qué no llegamos a un término medio en el que podamos garantizar la progresividad del euskera en las ofertas públifas de empleo?", ha preguntado a la formación soberanista.

En este sentido, el líder del PNV de Bizkaia ha señalado que han pedido la abstención de EH Bildu para su propuesta, "porque creemos que se ha analizado muy bien, con juristas, profundamente, metiendo muchas horas". "No ha sido una ocurrencia que hemos tenido un fin de semana, sino que se ha hecho un gran trabajo y creemos que el Constitucional no lo va a tumbar", ha concluido.