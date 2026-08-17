La AP-8 registra dos kilómetros de retenciones en el peaje de Irun (Gipuzkoa), sentido Bilbao

Retenciones en el peaje de Irun de la AP-8 por afluencia de vehículos (archivo)
Retenciones en el peaje de Irun de la AP-8 por afluencia de vehículos (archivo) - TRAFIKO GOBIERNO VASCO
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 17 agosto 2026 12:16
Seguir en

SAN SEBASTIÁN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-8 registra este lunes dos kilómetros de retenciones en el peaje de Irun (Gipuzkoa), en sentido Bilbao. Además, en el mismo punto pero sentido Francia también se registra un kilómetro de retenciones.

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, en el punto kilométrico siete, en el peaje de Irun, de la autopista AP-8 se registran dos kilómetros de retenciones este mediodía.

Además, en el mismo punto, pero en sentido Francia, se ha generado también otro kilómetro de retenciones.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado