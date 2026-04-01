Aparecen pintadas de amenazas de muerte contra la alcaldesa del PNV en Lemoa (Bizkaia)

Amenazas de muerte a la alcaldesa de Lemoa, Esther Iturrrioz (PNV) - PNV

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Lemoa ha aparecido con pintadas en sus calles en las que amenazan de muerte a la alcaldesa del municipio, Esther Iturrioz Rementaria (PNV). "Alcaldesa, estás muerta", se asegura en las pintadas, en las que aparece un dibujo de una lápida. Los jeltzales han apelado a "la responsabilidad colectiva para rechazar cualquier forma de violencia o coacción en el ámbito político y social".

En un comunicado, el PNV de Lemoa ha mostrado "todo su apoyo y solidaridad" a la alcaldesa ante las pintadas amenazantes aparecidas recientemente en el barrio de Agarre, que ha condenado "de manera rotunda". A su juicio, estos hechos son "absolutamente inaceptables y totalmente alejados de los valores democráticos".

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB), Iñigo Ansola, a través de las redes sociales, ha asegurado que "la intolerancia, la amenaza y la intimidación no pueden tener cabida" en la sociedad vasca, y ha trasladado el respaldo del PNV a Esther Iturrioz.

La formación jeltzale ha denunciado que este tipo de comportamientos "no solo atacan a una persona, sino que suponen un ataque directo a la convivencia y a los principios básicos de respeto y libertad que deben regir" a la sociedad vasca.

"RESPONSABILIDAD COLECTIVA"

Asimismo, ha advertido de que "el silencio ante este tipo de actitudes tampoco es una opción", y ha apelado a "la responsabilidad colectiva para rechazar cualquier forma de violencia o coacción en el ámbito político y social".

"La convivencia, el respeto y la libertad deben prevalecer siempre frente a cualquier intento de intimidación", ha señalado el PNV, que ha reafirmado su compromiso "con la defensa de la dignidad de las personas y los valores democráticos". "Nadie debería verse sometido a amenazas por ejercer su responsabilidad pública", ha enfatizado.