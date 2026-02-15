Aparecen pintadas contra la Ertzaintza en Amurrio (Álava)

Pintada de 'Zipaio muerto' - ESAN

VITORIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de la Ertzaintza Esan ha exigido una "condena pública inmediata y sin matices" de todas las fuerzas políticas y un "posicionamiento inequívoco de las instituciones vascas" ante la aparición de pintadas amenazantes contra la Ertzaintza este sábado en Amurrio (Álava) y ha dicho que "quien calla ante quien desea la muerte a los ertzainas se convierte en cómplice".

Esan se ha referido, de esta manera, a la aparición de pintadas contra la Ertzaintza en el municipio alavés de Amurrio este sábado por la mañana en las que puede leerse 'zipaio muerto'.

"No es una pintada más, no es un acto vandálico sin trascendencia. Es un mensaje que legitima la violencia contra policías vascos. Desear la muerte a los ertzainas no es libertad de expresión, es odio, es señalamiento, es un intento de deshumanizar a quienes garantizan la seguridad en Euskadi", han asegurado, para añadir que no se ataca a una "institución abstracta", sino que se "apunta directamente a personas con uniforme, a profesionales que intervienen en conflictos, que protegen a víctimas y que sostienen la seguridad pública en nuestros pueblos y ciudades", por lo que "ante esto no caben tibiezas".

En ese sentido, han asegurado que "quien relativiza estos hechos, quien los minimiza o quien guarda silencio está contribuyendo a normalizar el odio contra los ertzainas", y que "quien calla ante quien desea la muerte a los ertzainas se convierte en cómplice".

Por ello han exigido una "condena pública inmediata y sin matices por parte de todas las fuerzas políticas, un posicionamiento inequívoco de las instituciones vascas y la identificación y persecución de los autores".

"No vamos a aceptar dobles discursos ni tolerar que se condene la violencia en abstracto mientras se mira hacia otro lado cuando se señala a los ertzainas. La Ertzaintza es la policía integral de Euskadi y los ertzainas son trabajadores públicos que merecen respeto, no amenazas de muerte", han defendido.

Desde Esan afirman que defenderán "con firmeza la dignidad, la seguridad y la legitimidad de todos los ertzainas" y no permitirán "que se normalicen amenazas". "Quien desea la muerte a un ertzaina ataca los valores básicos de convivencia en Euskadi", aseveran.