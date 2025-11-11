Arantxa Tapia sustituirá a Mireia Zarate en la presidencia de la Fundación Sabino Arana

Archivo - La ex consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente vasca, Arantxa Tapia - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera del Gobierno Vasco Arantxa Tapia Otaegi sustituirá a Mireia Zarate en la presidencia de la Fundación Sabino Arana, entidad dependiente del PNV, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de esta decisión.

Tapia, de 62 años, natural de Astigarraga y residente en Zumaia, es ingeniera industrial con especialidad en Electricidad. Formó parte del Gobierno anterior del Lehendakari Iñigo Urkullu durante sus tres legislaturas.

Fue profesora de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra de 1987-1992, catedrática de la Escuela Universitaria de la UPV-EHU 1995-2005, "Invited Lecturer" durante tres años en el MIT de Massachusetts; y ha desarrollado trabajos de investigación para, entre otras empresas, Iberdrola, Indar, Lasa y Eustek, Gikesa, LAPTON y JEMA.

Ejerció de viceconsejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco 2005-2007, diputada Foral de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa, presidenta de la Comisión de Innovación de Juntas Generales guipuzcoanas, y diputada del PNV en el Congreso tras las elecciones generales de 2011, entre otros cargos institucionales. En 2012 fue nombrada consejera de Desarrollo Económico.