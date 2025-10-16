El Ararteko llama a combatir la pobreza y el "maltrato institucional y social" de las personas más vulnerables

VITORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ararteko ha subrayado la necesidad de abordar la pobreza económica incorporando a este objetivo la lucha contra las formas de "maltrato institucional y social" que padecen las personas y familias más vulnerables.

El Defensor del Pueblo vasco ha aprobado una declaración institucional con motivo de la celebración, este próximo viernes, del 'Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza'.

El Ararteko se ha sumado al llamamiento de Naciones Unidas con motivo de esta conmemoración, que este año, subraya la necesidad de abordar "no solo la pobreza económica, sino también las formas de maltrato institucional y social que enfrentan las personas y familias más vulnerables".

De esa forma, ha manifestado que "erradicar la pobreza implica garantizar el respeto, la dignidad y el acompañamiento efectivo de quienes se encuentran en situación de exclusión".

El Ararteko ha afirmado que pese a los esfuerzos realizados por las instituciones para combatir este problema, en la sociedad vasca "persisten situaciones que merecen atención", como las de las personas y familias en búsqueda activa pero sin acceso a una vivienda, jóvenes con trayectorias "marcadas por la exclusión estructural", mujeres con vivencias de violencia y trauma que carecen de alternativas residenciales seguras, y personas con problemas de salud y discapacidad sin un recurso habitacional adecuado.

El defensor del pueblo vasco ha hecho un llamamiento a las administraciones e instituciones vascas para que "perseveren en su esfuerzo" de combatir la pobreza. Además, ha subrayado que "la atención a las necesidades sociales debe guiarse por el principio de centralidad de la persona, y no puede verse condicionada por la rigidez procedimental o los límites competenciales".

El Ararteko ha manifestado que los instrumentos de protección y apoyo social "deben activarse frente a las necesidades de las personas y garantizar sus derechos básicos (derecho subjetivo a los servicios sociales, derecho a una vivienda digna y adecuada y otros derechos merecedores de protección) desde la responsabilidad y la cooperación interinstitucional".