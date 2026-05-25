El Ararteko organiza un Curso de Verano de la EHU sobre la garantía de los cuidados y su impacto en políticas públicas

SAN SEBASTIÁN 25 May. (EUROPA PRESS) -

El defensor del pueblo vasco, Ararteko, organiza para los días 2 y 3 de julio un Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (EHU) sobre la garantía de los cuidados y su impacto en las políticas públicas.

Esta formación tendrá lugar dentro de la XLV edición de los Cursos de verano de EHU bajo el título 'La garantía de los cuidados basada en la igualdad de las personas y en los derechos humanos: su impacto en la organización social y en las políticas públicas'.

Desde el Ararteko han destacado que el cuidado "tradicionalmente invisibilizado y relegado a la esfera privada y asistencial, ha carecido del reconocimiento social y económico que merece y ha generado profundas desigualdades".

Por ello, considera que "articular una respuesta basada en la igualdad y en los derechos humanos puede contribuir al reconocimiento del cuidado como el conjunto de acciones necesarias para garantizar la dignidad humana, el desarrollo social y el buen funcionamiento de toda sociedad democrática".

Este curso invita así a "avanzar hacia un paradigma de cuidados que permita reflexionar acerca del esencial valor del cuidado, también como una oportunidad de mantener el afecto y la humanidad". "Se trata de reconocer la importancia del cuidado como soporte de todas las sociedades, que sea asumido por el conjunto de la sociedad y no recaiga de manera desproporcionada en las mujeres", ha apuntado.

En este contexto, este curso analizará "aproximaciones al cuidado como derecho autónomo y su relación con el derecho a la igualdad y no discriminación y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales"; examinará "la interrelación entre el cuidado y el entorno, promoviendo una visión que favorezca las redes sociales y un entorno físico adecuado", y abordará "los derechos de los sujetos del cuidado, tanto de las personas cuidadas como de las personas que cuidan, visibilizando las brechas de género y las sinergias discriminatorias que puedan converger en cada caso".