Ararteko recomienda al Ayuntamiento de San Sebastián que garantice el acceso a Dbizi a personas que no tienen smartphone

Archivo - Bicicleta del sistema DBIZI - AYUNTAMIENTO DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ararteko recomienda al Ayuntamiento de San Sebastián que garantice "el acceso en condiciones de igualdad" al servicio de bicicletas de alquiler Dbizi a quienes no disponen de teléfonos inteligentes.

En un comunicado, el Ararteko ha explicado que un ciudadano presentó ante el Consistorio donostiarra dos escritos de queja a través del registro electrónico municipal porque el acceso y uso del servicio de Dbizi "se articula, en la práctica, mediante una aplicación para móvil, lo que exigiría disponer de un móvil inteligente, generando una barrera tecnológica que impediría el acceso y uso en condiciones de igualdad a personas que no disponen de dicho dispositivo o no pueden o no desean utilizarlo".

El Ayuntamiento le respondió que "el sistema anterior de identificación mediante tarjeta permitía su manipulación y el uso compartido de un mismo abono, produciéndose fraude con impacto económico". Por ello, se decidió cobrar por uso y establecer el acceso mediante una aplicación para móvil, "como medida para reducir el fraude".

Ante la disconformidad con la respuesta recibida, este ciudadano acudió al Ararteko. Tras solicitar información al ayuntamiento y analizarla, el Ararteko ha constatado que "el sistema Dbizi no garantiza actualmente un acceso igualitario para toda la ciudadanía" y considera que "la exigencia de una aplicación para móvil como único medio de uso puede excluir a determinados colectivos, como personas mayores o con menor acceso a herramientas digitales".

Además, esta institución observa "una falta de coherencia entre las condiciones actuales del servicio y lo previsto en el contrato de concesión, que contemplaba también el uso de tarjetas sin contacto como alternativa de acceso".

Por ello, el Ararteko recomienda al Ayuntamiento donostiarra que "adopte las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de los términos previstos en la concesión del servicio, especialmente en lo relativo a los medios de identificación y acceso (incluida la tarjeta sin contacto u otro mecanismo equivalente contemplado)", a fin de "garantizar un acceso efectivo y en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, y evitar que el diseño del servicio genere barreras tecnológicas que impidan o dificulten su utilización por parte de personas que no disponen de teléfono móvil inteligente o que no pueden o no desean utilizar una aplicación para el móvil".