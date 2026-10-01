El Archivo de Álava estrena su nuevo portal de consulta y difusión en internet

Presentación de la nueva plataforma del Archivo de Álava - DFA

VITORIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha presentado el portal 'Arabako Artxiboa/ Archivo de Álava', una nueva plataforma en internet que reúne en un único sitio la información de los fondos y colecciones documentales conservados por el Servicio de Archivo y Gestión Documental de la Diputación Foral de Álava.

El nuevo portal, construido con software libre, es el principal proyecto de difusión desarrollado por el Archivo de Álava desde que la Diputación Foral unificó en 2019 la gestión de los dos anteriores archivos provinciales: el Archivo Histórico Provincial y el Archivo del Territorio Histórico.

La nueva plataforma traslada ahora a internet ese mismo proceso de integración. El portal, que sustituye al antiguo 'Arabadok', proporcionará al Archivo "mayor autonomía y flexibilidad" para publicar los manuscritos, mapas, planos, carteles o partituras que conserva.

Además, podrá desarrollar nuevas formas de divulgación, como exposiciones virtuales, para acercar a la ciudadanía, de manera atractiva, el valor del patrimonio documental de Álava. Los contenidos publicados en la plataforma podrán ser compartidos y reutilizados por otros sistemas de información y se incorporarán tanto al repositorio digital de la Diputación Foral como a otros portales culturales, entre ellos 'Euskariana'.

Del Val ha destacado que "este portal supone un nuevo paso en el proceso de modernización del Archivo de Álava, que cada vez difunde más y mejor el rico patrimonio documental que las alavesas tenemos el privilegio de conservar".

El proyecto forma parte de la estrategia del Departamento de Cultura y Deporte, a través del 'Plan de Cultura de Álava 2023-2028', para garantizar y ampliar los derechos digitales de la ciudadanía alavesa. En esta línea, el Archivo de Álava mantiene también Photo-Araba, el portal dedicado específicamente a la difusión del patrimonio fotográfico del Territorio Histórico. El portal 'Arabako Artxiboa/Archivo de Álava' está disponible en: https://artxibo.araba.eus