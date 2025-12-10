El área de Salud y Consumo de Bilbao organiza una jornada para gestionar las adicciones durante las fiestas navideñas

Copas de vino. - EUROPA PRESS

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao realizará este jueves, 11 de diciembre, una jornada informativa y de orientación sobre cómo evitar los riesgos de recaída para las personas con adicciones durante las fiestas navideñas, bajo el título "Cuidarse en Navidad". La sesión, que se celebrará en la calle Iparraguirre nº 46, estará destinada principalmente a las personas que se encuentran en procesos adictivos y a sus familiares.

El concejal de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, ha explicado que "la sesión pretende ofrecer a estas personas consejos específicos para afrontar estos días que, por su carácter festivo, son propicios para los excesos, por lo que pueden resultar peligrosos para posibles recaídas".

Álvaro Pérez ha señalado que "este tipo de sesiones tienen entre sus objetivos poner de relieve la importancia de trabajar sobre la prevención de recaídas, dotando a la persona de habilidades y estrategias para manejar el estrés, la frustración y otros desencadenantes para mantener la abstinencia a largo plazo".

La Jornada se enmarca en el VI Plan Local de Adicciones Municipal que tiene como objetivos informar, orientar y asesorar a las personas con adicciones y a sus familiares sobre el fenómeno de las adicciones y sobre los recursos disponibles en el municipio.

El Plan propone también fomentar y apoyar el desarrollo de programas dirigidos a disminuir los riesgos y daños producidos por las drogas o de patologías asociadas al mismo, así como apoyar y potenciar la labor de las asociaciones y la red de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) de personas con adicciones y sus familiares que desarrollan su tarea en el municipio de Bilbao.

La sesión estará coordinada por el Negociado de Prevención de las Adicciones del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao y será impartida por la psiquiatra Irantzu González Llona, de la Red Salud Mental de Bizkaia.

Durante la jornada, que se desarrollará con el apoyo de la red GAM de adicciones de Bilbao, en esta ocasión con la Asociación La Cruz de Oro, se abordará la adicción desde un doble enfoque, social y científico, para ofrecer soporte emocional y conocimiento clínico, recursos especializados y estrategias para el manejo de la adicción, según ha explicado Pérez.

DÍAS DE EXCESOS Y LAS RECAÍDAS

La organización de la jornada "Cuidarse en Navidad", pretende responder a la importancia de "la prevención de recaídas, ya que en esta época el consumo social está aún más normalizado", según han apuntado desde el área de Salud y Consumo.

En esa línea, han añadido que las navidades suelen ser sinónimo de "fiesta". "Lleva asociados factores ambientales como la presión social que generan las fiestas navideñas, altera las rutinas diarias y aumentan los estímulos de riesgo, que, sumado a la falsa creencia de control de algunas personas, pueden llevar a una conducta compulsiva relacionada con las adicciones" han advertido.

Además, han indicado que para las personas que se encuentran en procesos adictivos en recuperación, puede convertirse en "un periodo crítico que necesita ser bien gestionado". Por ello, han asegurado que "planificar con antelación situaciones de riesgo, con la ayuda de los profesionales de la psiquiatría, puede ayudar a establecer límites claros para no exponerse a situaciones de riesgo, identificar desencadenantes y proponer alternativas saludables".