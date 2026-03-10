Arkabia acoge las mejores películas del festival internacional Mendi Film Bilbao Bizkaia del 23 al 27 de marzo

Mendi Film - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural de Fundación Vital en Vitoria-Gasteiz, Arkabia, acogerá del 23 al 27 de marzo las mejores películas del festival internacional Mendi Film Bilbao Bizkaia, dentro de su circuito itinerante Mendi Tour.

Según ha destacado la organización, durante esos cinco días se proyectarán un total de trece películas de temáticas de alpinismo, escalada, esquí, espeleología, trail running, navegación y arte plasmado en ilustraciones de escalada.

Estas proyecciones destacan por su "grandes guiones, excelente fotografía y bandas sonoras que transportan al espectador a la aventura", de la mano de directores top de este género cinematográfico. Estas sesiones de cine son recomendables para el gran público en general, para amantes del cine documental y para gente montañera. Las películas se proyectan en versión original acompañadas de subtítulos en español y euskera.

Destaca la incorporación a la programación de la película 'Itsasora', ópera prima del cantante Mikel Urdangarin, que se proyectará por primera vez en el Mendi Tour tras su estreno el pasado diciembre en el Mendi Film, con premio incluido a la 'Mejor Banda Sonora', compuesta por Koldo Uriarte. La de Vitoria será una proyección especial, presentada por el propio Mikel Urdangarin.

Junto a 'Itsasora', la programación de Vitoria-Gasteiz presenta otras seis obras de autoría vasca: 'Aldabide', de Jon Mendizabal, acerca del espeleobuceo en Itxina-Gorbea; 'Un día al año', de Alfonso García, sobre el Carnaval de escalada de Atxarte y 'Cantos y Flores', de Julen Elorza, protagonizada por las corredoras por montaña Karina Carsolio y Hillary Gerardi en Bolivia.

A estas propuestas se suman 'Sustraiak, raíces perdidas', de Luis Arrieta, que trata la escalada como puente de integración para migrantes africanos; 'Izarren zaunka', de Nagore Eceiza, protagonizada por los escaladores Iker Uranga y Mikel Saez de Urabain en el Txindoki; y 'Harri, orri, arkatz', de Jon Herranz, la guinda al proyecto 'Expocroquis' sobre la historia del croquis en la escalada.

Completan la programación 'Bhagirathi III', del riojano Ruben Pérez 'Ino', protagonizada por él y Mikel Saez de Urabain, Alex Kammerlander y Chemari. Asimismo, hay tres películas francesas con Liv Sansoz y Seb Roche como protagonistas destacados y dos películas estadounidenses, con John Sherman, Jim Morrison y Christina Lustenberger como protagonistas.