Arkaute recupera el régimen de internado y acoge a 278 agentes de la 6ª promoción conjunta durante nueve meses

Sexta promoción - IREKIA

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Academia Vasca de Policía y Emergencias, Arkaute, recupera desde este lunes el régimen de internado desde la pandemia, por lo que los 278 agentes de la 6ª promoción conjunta de Ertzaintza y policías locales de distintos municipios pernoctarán de lunes a jueves durante 9 meses, aproximadamente, en la academia.

Según ha indicado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los agentes, que ya han superado las pruebas teóricas, psicotécnicas y físicas de la primera parte del proceso selectivo, deberán realizar las prácticas en los respectivos cuerpos una vez finalicen los meses de formación en Arkaute.

En el acto de inicio de curso que ha tenido lugar la mañana de este lunes han estado presentes el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y el director general de Arkaute, Jon Goikoetxea, además del viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte; la directora y el Jefe de la Ertzaintza, Victoria Landa y Josu Bujanda; y el director de Coordinación de Seguridad el Jefe de la Ertzaintza y la directora de Administración y Servicios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, Olga Fernandino.

Respecto al perfil del alumnado de las 6ª promoción conjunta, un 61,7% tiene menos de 30 años; el 77,69% tiene acreditado nivel de euskera superior al B2 (el 61,15% un B2 y el 16,5% un C1); más de la mitad proceden de Bizkaia (58,39%), seguido de Gipuzkoa (17,15%) y Araba (14,9%); y tres de cada diez son mujeres.

De los 278 agentes, 148 se preparan para ser ertzainas y 130 para policías locales, la mayoría de Bilbao (66); seguido de Vitoria-Gasteiz (26); Barakaldo (12); Valle de Trapaga y Zarautz (4); Portugalete y Amorebieta-Etxano (3); Abanto-Zierbena, San Sebastián y Basauri (2); y Bakio, Eibar, Erandio, Etxebarri, Getxo y Ortuella (1).

COHESIÓN Y COLABORACIÓN

Según ha explicado el departamento, el régimen de internado es un modelo que fomenta la cohesión, el conocimiento y la colaboración entre ertzainas y policías locales.

Durante estos meses los agentes recibirán una intensa formación teórica y práctica para adquirir los conocimientos, aptitudes y destrezas necesarias para ser agentes de la Ertzaintza y de policías locales de Euskadi. Quienes superen esta etapa formativa, que incluye visitas a unidades policiales e instituciones, obtendrán su diploma y comenzarán, durante 12 meses, las prácticas remuneradas en los cuerpos de Ertzaintza y policías locales en los que han obtenido plaza provisional. En caso de superarlas con éxito, los agentes adquirirán definitivamente la condición de funcionario de carrera.

En septiembre está previsto que otras 320 personas, encuadradas en la 35 promoción de la Ertzaintza, se añadan a este primer grupo hasta completar las 596 plazas de que dispondrá el internado después del verano. Estas personas en formación concluirán la estancia en Arkaute en la primavera de 2027 cuando está prevista la entrada en la Academia de la séptima promoción conjunta.