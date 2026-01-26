Arrancan las obras del electrolizador de 100 MW de Petronor con una inversión inicial de 292 millones. El lehendakari, Imanol Pradales, visita la empresa - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Petronor ha iniciado ya las obras del electrolizador de 100 MW ubicado en sus instalaciones de Muskiz (Bizkaia), que finalmente entrará en funcionamiento en 2029 y cuya inversión inicial se eleva a 292 millones. La producción máxima manual del hidrógeno del electrolizador será de hasta 16.500 toneladas

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado este lunes la refinería para conocer precisamente los diferentes proyectos e inversiones previstos por Petronor, a la que ha calificado como una de las "joyas tecnológico-industriales" en el sector de la energía y ha llamado a "cuidar y valorar" esta empresa estratégica.

Pradales ha señalado que este nuevo electrolizador es "un motivo de orgullo" y muestra una "apuesta inequívoca" por el futuro de esta refinería que aspira "a seguir siendo referencia de competitividad y sostenibilidad en la UE". Además, ha destacado su contribución a aumentar la autonomía energética de Europa.

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha subrayado que la empresa es "vivo ejemplo" de la transición energética y ha afirmado que la apuesta por el hidrógeno es la apuesta por la descarbonización de la actividad productiva de Petronor. "No es un producto fashion", ha remarcado.

Este nuevo electrolizador se une al de 2,5 MW ya operativo, al de 10 MW en construcción, así como a otros proyectos que tiene previstos Petronor dentro de su apuesta "por la transicion energética, la transformación de la industria y el bienestar de la sociedad".

El proyecto cuenta ya con toda las autorizaciones medioambientales y administrativas para su desarrollo, que será íntegramente realizado por empresas europeas, tanto en su ingeniería y construcción, como en equipos y componentes

La producción máxima anual de hidrógeno del electrolizador será de hasta 16.500 toneladas, lo que permitirá abatir hasta 167.000 toneladas de CO2, al sustituir la producción de hidrógeno a partir de gas natural con hidrógeno producido a partir de fuentes de electricidad renovable. Esta infraestructura servirá para descarbonizar la propia refinería.

Petronor, que tiene como objetivo alcanzar las 0 emisiones netas en 2050, ha empezado ya en este primer semestre de 2026 a construir este electrolizador con los primeros movimientos de tierra para la adecuación del terreno de la parcela. La inversión inicial se eleva a 292 millones y finalmente entrará en funcionamiento en el primer semestre de 2029.

Este electrolizador ha sido reconocido como Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEL, por sus siglas en inglés) por la Comisión Europea y, por ello, contará con una subvención de 160 millones de euros.

(Habrá ampliación)