Arrestada una mujer de 42 años por abofetear a su pareja en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta madrugada a una mujer, de 42 años, como presunta autora de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica, tras abofetear a su pareja en una casa de la capital alavesa.

La Guardia Urbana ha informado en un comunicado que los hechos han ocurrido poco antes de las 0.00 horas cuando una llamada al 092 alertaba de que una mujer estaba siendo retenida por su pareja sentimental en una vivienda del barrio de El Anglo.

Una patrulla se ha dirigido al lugar y se ha entrevistado con una pareja. Al parecer, estos han discutido y ella ha agredido al varón propinándole dos bofetadas. Tras escuchar todas las versiones y después de observar algunas marcas en la víctima, la patrulla ha procedido a la detención de la presunta agresora.