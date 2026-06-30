Arrestado por amenazar con un arma de fogueo al perro de una mujer en Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado lunes a un hombre, de 74 años, como presunto autor de un delito de amenazas con arma, tras amenazar con un arma de fogueo al perro de una mujer.

Según ha trasladado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron poco después de las 20.30 horas cuando una ciudadana llamó al 092 denunciando que en la calle La Ribera un hombre le había apuntado con un arma de fuego.

Varias patrullas se dirigieron al lugar y, gracias a la descripción facilitada, el varón fue localizado. Tras realizarse un cacheo superficial hallaron en uno de sus bolsillos un arma de fogueo.

La víctima manifestó que se cruzó con el hombre cuando ambos paseaban a sus perros por la zona y, cuando su perro ladró al del varón, este esgrimió una pistola apuntando con ella al animal. En vista de todo ello, se procedió a la detención.