Arrestado un joven de 18 años por golpear a otro para robarle un móvil en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado domingo a un joven, de 18 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras golpear a otra persona en la cara para sustraerle el teléfono móvil.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos se produjeron sobre las 19.00 horas cuando una patrulla escuchó gritos de una discusión en las inmediaciones y observó una pelea entre dos varones en la terraza de un establecimiento hostelero.

Uno de ellos salió corriendo en dirección a la calle Barrenkale, por lo que salieron tras él y lo interceptaron. Dicho varón explicó a los agentes que, cuando se encontraba en dicha terraza, se percató de que alguien le cogía su teléfono móvil, que tenía en el bolsillo de su abrigo, y se lo recriminó.

Entonces, el presunto ladrón lo empujó, iniciándose así un forcejeo entre ambos en el que la víctima resultó lesionada en la cara. Los agentes recogieron información de lo ocurrido escuchando también al presunto autor de los hechos, así como a testigos y, en vista de lo sucedido, detuvieron al joven.