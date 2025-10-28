Arrestado un joven de 22 años por agredir a los agentes, tras ser amonestado por conducir sin cinturón en Vitoria

VITORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado lunes a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de atentado y desobediencia grave a agentes de la autoridad, tras agredir a los policíaS, tras ser amonestado por conducir sin el cinturón de seguridad puesto.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron sobre las 18.00 horas durante un control de alcoholemia y documentación en la Avenida de Zabalgana, cuando un conductor que conducía sin llevar colocado el cinturón de seguridad fue parado en dicho control a los efectos de denunciarle por la infracción de tráfico correspondiente.

Mientras los agentes realizaban las comprobaciones de la documentación, el hombre se apeó del turismo que conducía y se encaró a los agentes, haciendo caso omiso a la orden de volver a su vehículo.

Entre varios policías lograron que regresara al vehículo, porque estaba poniendo en peligro su integridad física, así como la de los agentes del control. El hombre arrancó el turismo y lo desplazó varios metros hasta que lo detuvo, tras ordenarle los agentes de nuevo que obedeciera.

La Guardia Urbana ha indicado que estaba muy alterado, amenazando e insultando a los agentes, por lo que se consideró que no estaba en condiciones aptas para continuar conduciendo. En un momento dado, intentó salir de nuevo del vehículo y arremetió contra los policías, por lo que fue finalmente detenido.