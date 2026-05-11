Arrestado un joven de 22 años por robar un ordenador de 1.900 euros de un comercio de Vitoria-Gasteiz

Archivo - Comisaría de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvo en la tarde del pasado sábado a un joven, de 22 años, como presunto autor de un delito de hurto, tras sustraer un ordenador portátil de 1.900 euros de un establecimiento comercial de la capital alavesa.

La Guardia Urbana ha indicado que los hechos ocurrieron sobre las 17.30 horas, cuando una llamada al 092 solicitó presencia policial en un centro comercial de la calle Zaramaga, ya que tenían retenidos a dos varones que, presuntamente, habían hurtado en uno de sus establecimientos.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con personal de seguridad, que informó de que horas antes habían detectado a uno de ellos saliendo del comercio y, tras revisar las imágenes de videovigilancia pudieron comprobar había manipulado las alarmas de un ordenador portátil y se lo había llevado.

Posteriormente y al observarlo de nuevo en compañía de otro varón, los vigilantes de seguridad requirieron la actuación policial. Una vez escuchadas las versiones de ambos y visualizadas las grabaciones en las que se podía observar al presunto ladrón, procedieron a su detención. El valor del dispositivo sustraído rondaba los 1.900 euros.