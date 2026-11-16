Arrestado por tocar los pechos de una mujer y propinarle patadas en Vitoria-Gasteiz

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz
Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 16 noviembre 2026 19:06
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VITORIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado domingo por la mañana en la calle Portal de Arriaga a un varón, de 36 años, por realizar tocamientos en los pechos a una mujer sin su consentimiento en un establecimiento hostelero y propinarle patadas.

Según ha informado la Guardia Urbana, además, en el momento de la agresión propinó patadas a la fémina cuando trataba de zafarse de él, tal y como comprobó la patrulla al entrevistarse con la víctima, una amiga y un vigilante de seguridad del local.

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