El artista Mawa Ordúñez cuestiona el relato histórico que construye la obra artística del espacio público en Vitoria

El artista Mawa Ordúñez - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Gramática', del artista Mawa Ordúñez, cuestiona, de forma crítica, el relato histórico que construye la obra artística del espacio público en el Antiguo Depósito de Aguas del Centro Cultural Montehermoso, donde el público pueda visitarla hasta el próximo 21 de junio.

La muestra, que se inaugurará este viernes a las 19.00 horas, desplaza la atención desde el monumento como objeto de representación hacia los sistemas, materiales y acciones que lo sostienen a través de la investigación escultórica y especulación formal.

El artista cuestiona los monumentos como dispositivos ideológicos no neutrales que construyen el relato historicista y triunfal de los relatos hegemónicos, en el que ciertas figuras y narrativas son fijadas, mientras otras quedan sistemáticamente excluidas.

El Ayuntamiento gasteiztarra ha indicado que las obras presentadas en la exposición se articulan a partir de grandes plantillas de los contornos de diversas fuentes, estatuas ecuestres y monumentos patrimoniales construidas con estructuras de encofrado de cemento y que funcionan simultáneamente como esculturas autónomas y como matrices de producción.

El vaciado de las plantillas permite la reconstrucción, interpretación y no validación del monumento por parte del público. Completan la muestra una serie de documentos y objetos activados en sala que arrojan una dimensión performativa y relacional de la práctica.

En conjunto, 'Gramática' propone un cambio de paradigma: "frente a la aspiración de eternidad del monumento, se plantea una temporalidad basada en la fricción, la capa y la transformación constante".

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Como actividades complementarias se ha programado un taller para jóvenes del barrio, en colaboración con el Servicio Social de Base y el programa de Educación de Calle del centro cívico El Campillo, Goian Oinarri y Goian Ongi Etorri. Con el artista como guía, realizarán una pieza que luego se exhibirá en la exposición.

Asimismo, el 21 de mayo a las 19.00 horas, el violinista georgiano afincado en Vitoria-Gasteiz Nika Bitchiashvili realizará una intervención en el propio espacio de la exposición con entrada libre hasta completar aforo.

Este proyecto es el tercero de los seleccionados en la Convocatoria de Ayudas a la Producción de Proyectos Artísticos del Centro Cultural Montehermoso 2025. Este programa tiene como objetivo fomentar la producción, exhibición y difusión de proyectos de artistas locales en el ámbito de la práctica artística contemporánea, y los trabajos seleccionados cuentan con un apoyo económico de 7.000 euros para su producción, y con los recursos humanos y técnicos de Montehermoso.

Mawa Ordúñez es artista e investigador licenciado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco que actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre 'Una nueva gramática del monumento'. Sus proyectos giran en torno a las ideas de historia, memoria y contexto. De hecho, centra su interés en el desarrollo de proyectos de arte público, su trabajo propone una revisión de la mirada hacia las capas de sentido y los estratos históricos presentes en nuestros lugares comunes.