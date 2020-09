La artista vasca Azucena Vieites expondrá una relectura de su obra en la Bienal de Berlín

SAN SEBASTIÁN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista vasca Azucena Vieites expondrá una relectura de su obra más significativa en la 11 edición de la Bienal de Berlín que se abrirá al público este sábado, tras aplazarse por la pandemia por covid-19, y se centrará en las grietas internas que dividen a la sociedad bajo el título 'The Crack Begins Within'. Será la primera participación de una creadora de Euskadi en esta feria.

En un comunicado, el Instituto Vasco Etxepare ha informado de que en el panel de más de 50 artistas seleccionados para la cita, que se prolongará hasta noviembre, estará la vasca Azucena Vieites.

El trabajo de Vieites ha sido elegido por el equipo curatorial de la bienal y su participación ha recibido el apoyo de Etxepare. Una delegación del Instituto estará también presente en la capital alemana durante el evento de apertura y los primeros días de la Bienal, acompañando a la artista.

Vieites llevará estos días a Berlín una instalación que parte de un proceso de relectura o remake de sus proyectos previos, 'Coloring Book', 'Fundido Encadenado' y 'Break Out of your Shell'. La primera hace referencia al interés por la forma que tienen los niños de expresarse y mirar al mundo; la segunda aborda el tema de la representación, desde el aspecto lúdico y fantástico de lo cotidiano; y la última profundiza en el lenguaje asociado a una estética subcultural y en los modos de producción 'Do It Yourself' utilizados en la elaboración de los fanzines feministas, trabajando entre la práctica artística y la edición.

Su obra estará expuesta en el Instituto de Arte Contemporáneo KW de Berlín. Los resultados en forma de serigrafía, impresión digital y collage mostrarán una mirada innovadora hacia el trabajo de la artista.