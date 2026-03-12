Las artistas femeninas Anje Duhalde, Olaia Inziarte y Maren protagonizan el cartel musical de Bilbao basque FEST

La concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Kontxi Klaver, presenta el Bilbao basque FEST - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Artistas femeninas, clásicas de la música euskaldun y talentos emergentes, como Anje Duhalde, Olaia Inziarte y Maren, protagonizan el cartel musical de Bilbao basque FEST, el "gran escaparate de la cultura vasca" que organiza el Ayuntamiento de Bilbao durante los días de la Semana Santa en la Villa, que se desarrollará entre el 1 y el 4 de abril, y que nuevamente contará con actividades gratuitas diseñadas para todos los públicos.

Considerado como el "festival urbano de referencia", en esta ocasión regresa con el objetivo de volver a su "esencia más auténtica", con destacadas novedades y con actividades que se realizarán en diversos puntos de la ciudad, divididas en los tradicionales seis ejes temáticos: Musika, Kultura, Zinema, Market, Gourmet y Sport.

En la rueda de prensa para dar a conocer la programación de Bilbao Basque Fets 2026, la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Kontxi Klaver, ha destacado, entre las novedades más importantes el festival, la llamada "Plaza de la Cultura Vasca", un nuevo espacio con escenario que se ubicará en el Muelle del Arenal y que será el gran epicentro de esta edición con mucha música, Herri Kirolak y actividades gastronómicas con showcookings.

"Hoy presentamos algo más que un festival urbano, Bilbao Basque FEST es cultura, música, tradición y creatividad", ha destacado Klaver, para añadir que en esta edición recuperan "identidad y esencia, una mirada auténtica, profundamente basque, que reivindica quiénes somos y cómo queremos contarlo".

La edil ha explicado que se ha elaborado una programación musical "muy atractiva, con propuestas de calidad, con grandes nombres, con talento emergente y con una apuesta por la presencia de mujeres en los escenarios". "Serán cuatro días en los que la música llenará los espacios de encuentro, creando una ciudad viva, activa y vibrante en Semana Santa, tanto para la ciudadanía como para visitantes", ha dicho.

VOCES FEMENINAS

El cartel musical de esta edición lo protagonizan, sobre todo, artistas femeninas, clásicas de la música euskaldun y talentos emergentes. Azkuna Zentroa acogerá la apertura del festival el 1 de abril a las 19.00 horas con el concierto inaugural de Anje Duhalde, figura clave en la escena rock en euskera, que estará acompañado de Niko Etxart.

A ellos se sumarán el jueves y el viernes Olaia Inziarte, con su proyecto "Zura" que mezcla electrónica y pop, y la bilbaína Maren. La Banda Municipal de Txistularis de Bilbao, con Garazi Navas al acordeón, y Oinkari Dantza Taldea protagonizarán 'Zertzeladak'.

El nuevo "epicentro" del festival, la "Plaza de la Cultura Vasca" situada en el Muelle del Arenal, será escenario de la actuación de Anne Etchegoyen (4 de abril), el folk renovado de Korrontzi (3 de abril) y la fusión electrónica de Neomak (2 de abril).

Bilborock apostará por los sonidos más frescos de Gar, Mugan y Bisai. Para los amantes de los ritmos eléctricos, el Kafe Antzokia ofrecerá el ciclo "Bilbao Basque FEST Rock City", que viaja desde el punk underground de Txarly Usher hasta el jazz-funk de The Cherry Boppers.

La "Plaza de la Cultura Vasca" también acogerá un "showcooking bus", que se convertirá en un laboratorio culinario. Durante los días centrales del festival, se realizarán demostraciones en directo (showcookings) donde las personas asistentes podrán aprender sobre algunos productos de la temporada.

TEATRO, DANZA Y MUSEOS

El Casco Viejo se convertirá en un teatro itinerante con los "Anfitriones" de Hortzmuga Teatroa quienes, a través del humor y la música, guiarán a las personas asistentes por los rincones más emblemáticos de la Villa en pases diarios a las 12.00 horas.

La danza popular recupera su espacio natural en la Plaza Nueva, donde las romerías invitarán a todo el mundo a bailar. Con el método "Dantza Piko" de Patxi eta Konpania, se romperán las barreras entre el escenario y la plaza, mientras que Aiko Taldea propondrá una romería espontánea basada en el disfrute social.

En la Plaza Arriaga, el espectáculo "Urbasa" ofrecerá una fusión de circo y txalaparta creada por Hutsun y Ortzi que reflexiona sobre el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. En el mismo espacio se celebrará el concierto didáctico 'Txalaparta hutsa' y varios talleres de percusión.

Por su parte, la explanada del Museo Guggenheim Bilbao acogerá a los gigantes de la comparsa Ondalan -con figuras como la Txakolinaria o el Sirgaria- y de las danzas tradicionales vascas coordinadas por Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, mientras que los más pequeños podrán disfrutar del tobogán interior de Gargantúa en la Plaza de la Cultura Vasca.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao exhibirá su completa colección de arte vasco (con obras de Oteiza, Chillida, Zuloaga, entre muchos otros), el Museo Guggenheim Bilbao presentará la muestra "Artes de la Tierra", con la participación de artistas vascos como Agustín Ibarrola, Mar de Dios y Asier Mendizabal, mientras que el Itsasmuseum rendirá homenaje a la huella de la industrialización vasca con 'Ars ex industria'.

A estas muestras se sumarán las propuestas de la Sala Rekalde, el Museo de Arte Sacro, Arkeologi Museoa, el Museo del Athletic Club o Euskararen Etxea.

HERRI KIROLAK

El Muelle del Arenal será el gran escaparate de los Herri Kirolak, con espectáculos de disciplinas como la aizkolaritza (corte de madera), el levantamiento de piedra o la trontza (corte de troncos).

El "gran hito deportivo" de esta edición será el "I Bilbao Basque FEST Saria", el sábado 4 de abril a las 18.30 horas. Se trata de una competición oficial de pentatlón mixto, donde por primera vez parejas de hombres y mujeres se enfrentarán en una exigente prueba combinada de diversas modalidades para alzarse con el primer galardón del festival.

La programación de Herri Kirolak incluye desafíos y exhibiciones de sokatira, orga jokoa (levantamiento de carro), levantamiento de piedras, corte de madera en altura y retos de barrenadores, con momentos abiertos para que el público participe, y un desafío específico de alzamiento y lanzamiento de fardos, junto con exhibiciones de corte con hacha protagonizadas por mujeres.

Además, se han programado actividades familiares por las mañanas y tardes en la Plaza de la Cultura Vasca, con talleres de deporte rural y juegos tradicionales diseñados para que las familias aprendan las técnicas básicas de estas disciplinas de forma lúdica.

Fuera del asfalto, la actividad se traslada a la Ría. En el pantalán de Pío Baroja, el festival invita a las personas visitantes a convertirse en bogadoras con el remo en bateles. Tras recibir instrucciones técnicas, las familias podrán realizar entrenamientos para participar después en regatas.

MARKET

En la sección Market, los mercados tradicionales de la ciudad, entre ellos el Mercado de la Ribera, se unen a Gure Lurreko Merkatua y ofrecerán productos Km0 de baserritarras, mientras que en la Feria de Artesanía "Eskutartie" se podrán encontrar piezas únicas de cerámica, cuero y madera elaboradas a mano.

Por último, la proyección de "Gaua", tercer largometraje de Paul Urkijo, protagoniza la sección Zinema en la Sala BBK. Rodada íntegramente en euskera y ambientada en el siglo XVII, la película sumerge al espectador en una atmósfera envolvente de caza de brujas y relatos ancestrales.