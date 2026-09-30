ASAFES organiza su 'VII Caminata Solidaria' en Vitoria-Gasteiz con motivo del 'Día Mundial de la Salud Mental'

'VII Caminata Solidaria' De Asafes - ASAFES

VITORIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

ASAFES, la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, celebrará su 'VII Caminata Solidaria' el próximo 25 de octubre, una iniciativa enmarcada en la conmemoración del 'Día Mundial de la Salud Mental' y en el L aniversario de la entidad.

Bajo el lema '50 años caminando a tu lado', la actividad tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la salud mental, combatir el estigma asociado a los problemas de salud mental y dar a conocer la labor que desarrolla la asociación.

La caminata, de aproximadamente cinco kilómetros y adaptada a todos los públicos, partirá de la plaza Nueva, llegará hasta el santo de Armentia y finalizará nuevamente en la Plaza Nueva. La inscripción, con un coste de 7 euros, incluye camiseta conmemorativa, avituallamiento y participación en un sorteo. La jornada concluirá con actividades festivas y reivindicativas abiertas a toda la ciudadanía, entre ellas, propuestas infantiles, música y sorteos.

El 'Día Mundial de la Salud Mental', que se celebra cada 10 de octubre, pone este año el foco en la escucha de las experiencias vividas y en el apoyo comunitario como herramienta para "prevenir el aislamiento y promover el bienestar emocional de las personas jóvenes".

ASAFES se suma a esta reivindicación de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH) que propone el tema a través de diferentes programas de promoción de la salud mental, entre ellos, 'Erroak Espacio Joven' y sus iniciativas de sensibilización en centros educativos. Como entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, ASAFES destinará la recaudación obtenida a proyectos que promuevan la salud mental y mejoren la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias.