La Asamblea Municipal del PNV de Santurtzi (Bizkaia) elige a Itziar Carrocera Fernández como candidata a alcaldesa

La Asamblea Municipal del PNV de Santurtzi ha elegido este viernes por la tarde a Itziar Carrocera Fernández como candidata a alcaldesa del municipio vizcaíno. De 49 años, es diplomada en Magisterio y actualmente concejala de Cultura, Deportes y Euskera.

Esta designación vienes después de la renuncia de Karmele Tubilla como alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia) que hizo efectiva este pasado jueves con la toma en conocimiento por parte del pleno municipal, en el que aseguró que se marcha "con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de la legalidad, con transparencia y con voluntad de diálogo permanente".

Según ha informado el PNV, Itziar Carrocera dirigió el área de Igualdad y Acción Social del Ayuntamiento de Santurtzi entre 2019 y 2023, y entre 2019 y 2020 fue presidenta de la Residencia Nuestra Señora de Begoña.

"Su trayectoria combina experiencia en gestión municipal, compromiso con el servicio público y una estrecha vinculación con el tejido social y cultural de Santurtzi. A lo largo de estos años ha liderado áreas clave con solvencia, consolidando iniciativas y reforzando políticas sociales y culturales de referencia en el municipio", han destacado los jeltzales.

Durante su intervención ante la Asamblea, Itziar ha afirmado que asume esta responsabilidad "desde la cercanía, la humildad, y el respeto a todos y todas las santurtziarras", subrayando que con sus virtudes y defectos se va a "dejar la piel".

Para el PNV, Itziar Carrocera es la persona "adecuada para consolidar el proyecto del partido en Santurtzi" y afrontar con garantías los próximos retos municipales. "Su capacidad de gestión, su conocimiento del Ayuntamiento y su capacidad de diálogo son claves para fortalecer la estabilidad institucional y seguir avanzando en los principales proyectos de futuro", ha indicado.

Tras reconocer que en los últimos tiempos ha habido decisiones y situaciones que "no han generado la confianza deseada en la ciudadanía", el PNV ha aseverado que esta nueva etapa nace también "desde la humildad y la autocrítica, con la voluntad clara de impulsar y reforzar la cercanía con los vecinos y vecinas, con una gestión transparente y alineada con las prioridades reales de Santurtzi".