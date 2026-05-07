La asamblea de Tubos Reunidos Amurrio apoya poner fin a la huelga indefinida con 232 votos a favor de 234 emitidos

Despliegue de la Ertzaintza durante la asamblea en Tubos Reunidos Amurrio
Despliegue de la Ertzaintza durante la asamblea en Tubos Reunidos Amurrio- IÑAKI BERASALUCE
Europa Press País Vasco
Actualizado: jueves, 7 mayo 2026 13:08
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BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea en Tubos Reunidos Amurrio, impulsada por un 25% de la plantilla, ha votado poner fin a la huelga indefinida actualmente en vigor en la planta por 232 votos a favor, uno en blanco y otro en contra, de un total de 234 sufragios emitidos.

Según han informado fuentes sindicales a Europa Press, la primera de las votaciones que planteaba si se llevaba a cabo el referéndum para preguntar por la desconvocatoria ha sido respaldada con el voto favorable de los 234 presentes.

Una vez recibido dicho respaldo para proceder a votar la continuidad de la huelga, esta segunda votación se ha saldado con 232 votos favorables, una abstención y un voto contrario. Las dos votaciones han sido personales y secretas.

(Habrá ampliación)

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